11 YIL GEÇTİ ACISI UNUTULMADI

7 Nisan, 2017

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Kadir BİÇER-KASSEL

6 Nisan 2006 tarihinde Alman teröristler tarafından haince katledilen Halit Yozgat, ölüm yıldönümünde Kassel’de düzenlenen bir törenle anıldı. Öğle namazından sonra DİTİB Kassel Merkez Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Kassel Büyükşehir Belediye Başkanı Bertram Hilgen adına Anne Janz, Almanya Federal Hükümeti NSU Mağdurları Refakatçısı Prof. Barbara John, Kassel Yabancılar Meclisi Başkanı Kamil Saygın, Kassel ve çevresinden din görevlileri ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ile birlikte Halit’in babası İsmail ve annesi Ayşe Yozgat katıldı. Merhum Halit Yozgat’ın öldürüldüğü internet kafenin karşısındaki Halit Meydanı’nda gerçekleşen anma töreninde konuşan Başkonsolos Karartı ile beraber, olay yerinde cinayet anında bulunduğu iddia edilen dönemin anayasa koruma teşkilatı görevlisi Andreas Temme hakkında çarpıcı tespitler dillendirildi. Londra Üniversitesi’nde “Adli Mimarlık” araştırma merkezinin yaptığı araştırmalar neticesinde, Temme’nin öldürücü atışı duyduğunu ve merhum Halit Yozgat’ın cansız bedenini görmüş olması gerektiğini iddia edildi. Cinayet anını tekrar olay esnasında bulgulara göre canlandırdıklarını ifade eden araştırma merkezi, Temme’nin en azından silah sesini ve barut kokusunu sesmiş olması gerektiğini açıkladılar. Münih mahkemesi ise Temme hakkında bugüne kadar inandırıcı bir delil olmadığı kanaatinde. Hessen Eyaleti Başbakanı ve dönemin İçişleri Bakanı Volker Bouffier’i anayasayı koruma teşkilatı görevlisi Andres Temme’nin ifade vermesini engellediği gerekçesini gazetemizde birkaç defa dillendirmiştik. Şu ana kadar devlet görevlilerinin keyfine bırakılmış bir NSU Soruşturma Komisyonundan yine olayın “Soruşturulması”nda bir ilerleme kaydedilemediğini görüyoruz. Cinayetlerin aydınlanmamış olmasının arkasındaki neden olaydan sorumlu görevlilerin gizli ırkçılığı mı? Alman NSU terörünün seri cinayetleri bilinçli bir şekilde sorumlular tarafından örtbas mı ediliyor? Almanya Şansölyesi Angela Merkel NSU cinayetlerini kast ederek bir konuşmasında, “size söz veriyorum, bu cinayetleri açıklığa kavuşturmak ve suç ortağı destekçileri ortaya çıkarmak için adalet çerçevesi içinde mümkün olan her şeyi yapacağız” demişti. Türkiye’de bir olay olduğunda anında hüküm verip kimin olayın arkasında olduğuna kanaat getiren Alman kamuoyuna, Cumhurbaşkanlarının sözünü yerine getirip bu korkunç cinayetlerin ayrıntılarını gün yüzüne çıkarılmasını bekliyoruz.

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