12 YILDIR ŞİFA DAĞITIYOR

4 Mayıs, 2017

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Cihan Arman

AUGSBURG- Avrupa Antalya Şifalı Bitkiler (Natur Produkte) 12. yıldır şifa dağıtmaya devam ediyor. Augsburg Ulmerstr. 14 de hizmet vermeye devam eden Şifalı Bitkiler, 2005 yılında Avrupa’da bu sektörde ilk olan ve müşteri memnuniyetine dayanarak daha geniş çaplı hizmet için çaba sarfediyor. İşletme sahibi Ramazan Solmaz, ürünlerin %100 doğal olup ve orjinal paketlerde muhafaza edildiğini söyledi. Üniversite mezunu olan Solmaz şöyle konuştu. “Ürünlerimiz 100% bitkiseldir. Sağlığı için çok şeyi kullanmış ama rahatsızlıklarından kurtulamamış insanlar geliyorlar. Büyük oranda yüksek memnuniyet derecemiz var. İnsanlar memnun olarak tekrar geliyorlar ve teşekkürlerini iletiyorlar” Bizim için önce insan ve dürüstlük gelir diyen Solmaz şöyle devam etti. “Sırf para kazanmak için insanlara ihtiyacı olmayan şeyleri vermek bizim anlayışımız değil” Müşterilerinin isim ve sorunlarını, asla başkalarıyla paylaşmadığını belirten Solmaz. “Ürünlerimizin benzeri olabilir ama aynısını üretebilen başka firma yoktur. Bazen insanlar kullandıkları başka macun için, aynı tesirde olduğunu tahmin ediyorlar, halbuki bir kaç baharatın benzerliği dışında ne içeriği nede tesiri aynı değildir. Samimi olduğum insanlara hep şunu söylüyorum. Eğer insanlar ihtiyaçları olan bir çok şeyin elimde mevcut oldugunu bilselerdi, talepleri ve siparişleri yetiştirmekte çok zorlanırdım”. Bu işin eğitimini, yıllarını bu işe harcayan bitki uzmanından aldığını söyledi ve bütün ürünlerimiz yüzde yüz doğaldır ve ilaç olarak satılmamaktadır dedi. Allahü Teala, her hastalık için bir bitki mutlaka yaratmıştır diyerek, sağlık parayla ölçülemeyecek kadar değerlidir dedi ve satışlarını yüz yüze görüşerek yapmak taraftarı olduğunuda sözlerine ekledi.

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