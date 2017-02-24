136 TÜRK DİPLOMAT….

24 Şubat, 2017

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya’ya iltica müracaatında bulunanların sayısında artış yaşandı.

Alman hükümeti, Türkiye‘den 136 diplomatik pasaport taşıyan kişinin, Fetullahçı Terör Örgütü‘nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Almanya’ya iltica talebinde bulunduğunu açıkladı.

Alman eyalet televizyonları WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung Gazetesinin İçişleri Bakanlığına yaptıkları müracaat üzerine, Bakanlık 136 Türk diplomatın Almanya’ya iltica müracaatında bulunduğunu açıkladı. 136 diplomatın iltica müracaatında aile fertlerinin de olduğu belirtildi. Bakanlık iltica başvurusunda bulunan diplomatların mesleki konumları hakkında bilgi vermedi.

İltica başvuru haberini yapan Alman medyası da NATO’da görev yapan askerlerin diplomatik pasaport taşıdıklarına ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra darbeye karışan askerlerin tutukladığına dikkat çekti.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi BAMF’ın verilerine göre, 2015 yılında ise Almanya’ya iltica eden Türk vatandaşlarının toplan sayısı bin 767 kişi iken, 2016 yılında iltica başvurusunda bulunanların sayını 5 bin 166 oldu.

“Taleplerin hiçbirisi hakkında karar verilmedi”

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tobias Plate, yaptığı açıklamada, iltica taleplerine kişilerin diplomat olmalarından ötürü öncelik verilmediğini belirterek, söz konusu başvurulara ilişkin sürecin devam ettiğini belirtti.

Plate, taleplerin hiçbirisi hakkında karar verilmediğini ifade etti.

Türkiye’den iltica taleplerinin 2015’in ortalarından itibaren arttığına işaret eden Plate, 2014 yılında bin 800, 2015’te 4 bin 600, 2016’da da 5 bin 700 kişinin iltica başvurusu yaptığını kaydetti.

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