15 TEMMUZ ANLATILDI

22 Aralık, 2016

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BW Haber Merkezi

STUTTGART- UETD Stuttgart Şubesi tarafından geçtiğimiz gün bir panel düzenlendi. “15 Temmuz – Terör Saldırıları ve Avrupa Birliği ile İlişkiler” konulu panele; UETD Baden-Württemberg Teşkilatlanma Başkanı Eyyüb Bolat, UETD Württemberg Bölge Sekreteri Mehmet Sağanak, Kornwestheim DİTİB Ayasofya Camii cemiyeti Başkanı Recep Aydın, ATİB Baden-Württemberg Bölge Başkanı Abdulcelil Akyüz, UETD Stuttgart Başkan Yardımcısı Yücel Yazıcı ile İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatı eski Genel Başkan Yardımcısı Sami Ganioğlu konuşmacı olarak katıldı.

Program, Muharrem Tengiz hocanın Kuran-ı Kerim tilaveti ve Şehitler için yapılan dualarla başladı. Daha sonra yapılan konuşmalarda, 15 Temmuz darbe girşimi ve Türkiye ve Avrupa ilişkileri masaya yatırıldı. Dünyanın ağır bir deprem yaşadığı, kanlı terör örgütlerinin göz göre göre desteklendiği vurgulandı.

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