16. TARKA-CUP Fellbach’ta

31 Mart, 2017

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Mustafa Karaman

STUTTGART- TARKA-CUP adı altında Tarka Spor Etkinlikler Organizasyonu (Sportevents) tarafindan 16 yıldır geleneksel olarak düzenlenen yardım amaçlı firmalararası kapalı salon turnuvası bu yıl 8 ve 9 Nisan tarihinde Stuttgart yakınlarında bulunan Fellbach şehrinin kapalı spor salonu Fellbach Zeppelinsporthalle de düzenlenecek. ‘Senin futbol etkinliğin, sende gel, bu sporla dayanışma etkinliğinin bir parçası ol’ sloganı ile düzenlenecek olan turnuvasına Stuttgart Başkonsolosluğu, Fellbach Büyükşehir Belediyesi, Württemberg Futbol Federasyonu (WFV), TKV Fellbach, Onuk Sportmanagement ve STK destek verecek. Bu seneki futbol etkinliği yine dop dolu ve seyircileri zengin bir program bekliyor. Uluslararası muhteşem futbol şenliği 16. Tarka-Cup’ın himayesini Fellbach Büyükşehir Belediye Başkanı Bayan Gabriele Zull aldı.

DOP DOLU PROGRAM

Tarka-Cup’ı izlemeye gelecek olan misafirleri yine dopdolu bir program akışı bekliyor: Dans grupları, davul şov, kadınlar maçı, ünlülerin penaltı atışları, çocuk dans gösterile dolu bir program bekliyor. Onuk Sportmanagement tarafından yine Tarka-Cup’a özel, eski şöhret ve yıldız futbolcular gelecek. Türkiye ve Almanya’nın eski ünlü futbolcularından Ümit Karan, Sean Dundee, Serhat Akın, Cem Karaca, Erhan Albayrak, Fatih Ceylan, Ali Polat, Hüseyin Çalhanoğlu gibi isimler şölene katılacaklar. Ayrıca Fellbach Büyükşehir Belediye Başkanı Gabriele Zull, Uwe Hück, eski VfB Stuttgart futbolcusu Cacau ve Kevin Krayni özel davet edilenler arasındalar. Türkiye’den misafir olarak Türkiye liginin eski teknik adamlarından, şimdilerde televizyonda spor yorumcusu olan Ümit Kayıhan da Tarka-Cup’da bulunacak.

32 TAKIM KATILIYOR

2 gün sürecek futbol etkinliğine 32 çok uluslu takım katılıyor. Bunlar: Sığınmacı takımı, Afrika takımı, Alman Derneği, Nijerya takımı, Alman ve Türk takımları. Her zaman olduğu gibi Tarka-Cup yine sosyal sorumluluğunu yerine getirerek bu yıl da Lernstiftung Hück Vakfı’na turnuvanın giriş, tombola ve çeşitli aksiyonlardan elde edilecek gelirlerini bağışlayacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tarka Spor Etkinlikler Organizatörü Sami Tombul, 2001 yılında başlatılan ve yardım, diyalog ve futbolla uyum olan hedeflerine ulaşma yolunda büyük adımlar atıldığını belirtti. Yine bu yıl renkli ve zengin programıyla muhteşem bir spor organizasyonu hazırladıklarını söyleyen Sami Tombul bu yıl da yine yardım kuruluşlarına maddi destek sağlayacaklarının altını çizdi. Turnuva hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenlerin www.tarka-cup.de / Facebook sitesinden alabilirler.

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