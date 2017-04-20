16. TARKA-CUP’A YOĞUN İLGİ

20 Nisan, 2017

Yorum Yok

Mustafa Karaman

STUTTGART- Organizatör Sami Tombul tarafından bundan 16 yıl önce kurduğu TARKA-CUP adı altındaki turnuva yine dopdolu ve muhteşem oldu. Tarka Spor Etkinlikler Organizasyonu (Sportevents) tarafından 16 yıldır geleneksel olarak düzenlenen yardım amaçlı 30 yaş altı ve 30 yaş üstü kapalı salon turnuvası Stuttgart yakınlarında bulunan Fellbach şehrinin kapalı spor salonu olan Fellbach Zeppelinsporthalle de düzenlendi. ‘Senin futbol etkinliğin, sende gel, bu sporla dayanışma etkinliğinin bir parçası ol’ sloganı ile iki gün boyunca düzenlenen turnuvanın uluslararası muhteşem futbol şenliği 16. Tarka-Cup’ın himayesini Fellbach Büyükşehir Belediye Başkanı Bayan Gabriele Zull üstlendi. İki gün düzenlenen futbol turnuvasının ilk gününde 16 takımla 30 yaş altı gençler ve turnuvanın ikinci gününde ise geleneksel 30 yaş üstü çok uluslu 16 takımlar yer aldılar. Turnuvada çevrenin tanınmış işadamları, dernek yöneticileri, Porsche Sendika ve aynı zamanda Hück Eğitim Vakfı Başkanı Uwe Hück ve Türkiye’den özel misafir olarak gelen ünlü Teknik Direktör ve TV Spor yorumcusu Ümit Kayıhan’ın yanısıra binin üzerinde seyirci turnuvada hazır bulundular.

DOP DOLU PROGRAM

16. Tarka-Cup’ın himayesini üstlenen Fellbach Büyükşehir Belediye Başkanı Bayan Gabriele Zull turnuvanın açılış konuşmasını yaptı. Tarka-Cup’ı izlemeye gelen futbolseverler ile misafirleri yine dopdolu bir programa şahit oldular. Dans grupları, davul şov, kadınlar maçı, ünlülerin penaltı atışları, çocuk dans gösterile dolu bir programın olduğu turnuvada ilk olarak Esslingen’den gelen Kids Dance adlı çocuk dans grubu yaptıkları şovla çok ilgi çektiler ve büyük alkış aldılar. Djembe Lamp Full ve Kingdom revelation dans grupları yaptıkları dans şovlrla etkinliğe renk kattılar. Ara maçında SC Fellbach ve TSG Backnang e-Genç takımları ise oynadıkları mükemmel futbol ve mücadelerle turnuvaya ayrı bir hava kattılar.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DESTEKLENDİ

TARKA-CUP’ın 16 yıldır sosyal sorumluluğunu yerine getirdiğini söyleyen Tarka-Cup’un kurucusu ve Organizatörü Sami Tombul, bu yıl da Uwe Hück tarafından kurulan Hück Eğitim Vakfı’na bu yıl katkıda bulunduklarını belirtti. Tombul, turnuvanın giriş, tombola, penaltı atışları ve çeşitli aksiyonlardan elde edilen gelirlerin vakfa bağışlandığının altını çizdi. Organizatör Sami Tombul ayrıca Hück Eğitim Vakfı Kurucusu ve Başkanı olan Uwe Hück’ün turnuvaya katılarak Tarka-Cup’a destek verdiğini söyledi.

ŞAMPİYON U30 ASPENDOS RESTAURANT VE Ü30 WOHNBAU SAUBER

U30 turnuvasına katılan 16 takımın da sergilediği güzel futbol taraftarlardan alkış aldılar. Aspendos Restaurant finalde Erciyes Wendlingen takımını 3-0 yenerek sampiyon oldurken 3.’lüğü ise Türk Derneği Fellbach aldı. Turnuvanın en iyi oyuncusu KPZ Herrenberg takımından Kamerun asıllı futbolcu Dany, en iyi kaleci Erciyes takımında Hakan ve en golcü ise şampiyon takımdan 15 golle Tugay oldu. Öte yandan centilmenlik kupasını ise BKM Stuttgart haketti. Ayrıca turnuvaya Ludwigsburg ve Herrenberg’ten iki sığınmacı takımları ve Nijerya, Etiyopya takımları da katılarak etkinliğe renk kattılar. Geleneksel 30 yaş üstü takımların katıldığı 16 takımlı turnuva oynandı. Karşılaşmalar neticesinde Wohnbau Sauber firması geçen yılın şampiyonu Stadtanzeiger takımını finalde 2-1 yenerek Tarka-Cup 2017 Şampiyonu oldu. Bu takım aynı zamanda Wanderpokal’ı da bir yıllığına evine götürdü. 3. ise Allstars Stgt. ve 4. Gülspor Stgt. oldular. Turnuvanın en centilmen takımı ise Daimler Türk Treff seçilirken, en iyi oyuncu şampiyon takımdan Kadir Yılmaz ve en iyi Kaleci yine şampiyon takımdan Mustafa Tombul ve en golcü oyuncu ise Allstars takımından 12 golle Fatih Kaya oldu.

[gallery ids=”44165,44166,44167,44168,44169″

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

