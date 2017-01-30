TÜRK ÖĞRENCİLERE SOYKIRIM ZULMÜ

30 Ocak, 2017

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Sözde Ermeni soykırımı resmi olarak müfredatta olmadığı halde Türk öğrencilere bu konuda ödev veriliyor, atalarını soykırımcı olarak tanımlaması isteniyor.

Murat Pehlivan

DÜSSELDORF/ İkinci Tarih Çalıştayı T.C Düsseldorf Başkonsolosluğu salonlarında yapıldı. Barış için Diyalog Derneği’nin (Dialog für Frieden e. V) organize ettiği çalıştaya Almanya’nın çeşitli şehirlerinden yaklaşık 50 davetli katıldı. Çalıştaya, konuyla ilgili birçok araştırmacı ve üniversite öğrencisinin yanında Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel ve Muavin Konsolos Tülin İnce ve Münster Eğitim Ataşesi Necmettin

Güler de iştirak etti.

SİYASİ BASKI UNSURU

Açılış konuşmasında Başkonsolos Şule Gürel, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili Alman Parlamentosu’ndaki kararın her hangi bir hukuki

geçerliliğinin olmadığını söyledi. Kararın siyasi olduğunu ifade eden Gürel, bunun en kötü yanının ise konunun okul müfredatlarına

sokulmaya çalışılması olduğunu dile getirdi. Güler şunları söyledi, “Resmi olarak müfredatta olmadığı halde öğretmenin inisiyatifi

ile bu konu yardımcı ders materyalleri kullanılarak tarih veya politika derslerinde işlenebiliyor. Mesela Duisburg’taki bir okulda öğretmen Türk öğrenciye bu konu ile ilgili ödev vermiş. Bir tarih öğretmeni sözde Ermeni Soykırımını benimsetmeye çalışması hem ahlaki hem de hukuki yönden

kabul edilemez. Bu öğretmenleri okul yönetimine şikayet etmek mümkündür” diye konuştu.

HUKUKİ DAYANAĞI YOK

Soykırımın hukuki bir terim olduğunu hatırlatan Şule Güler, BM Sözleşmesinde açıkça tanımlanmıştır. 1915 olayları bu tanıma uymamaktadır. Ermeni tarafı zaten soykırım iddiasını hukuken ispatlayamadığı için siyasi lobi çalışmaları ile üzerimizde baskı oluşturmaya, bu iddiaları bize dayatmaya çalışıyor. Ama biz bu suçlamayı asla kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı. Gürel, konuyu tartışmaktan kaçmadığımızı ifadeyle, uluslararası tarih komisyonu kurulması önerimizin Ermenistan tarafından reddedildiğini de hatırlattı. Barış için Diyalog Derneği Başkanı

Ali Söylemezoğlu da konuyla ilgili şunları açıkladı “Bu iddialara, pek çok bağımsız tarihçinin yanı sıra dünyanın en büyük ansiklopedisi Britannica bile karşı çıkıyor. Britannica yazısında yüzde 90 bizim dediğimizi yazıyor. Ermeni, Amerikan ve Rus kaynaklarında bizim görüşlerimizi destekleyen belgeler, bilgiler, anı kitapları vs. var. Başta Cumhurbaşkanı Gauck olmak üzere iddiaları gündeme getirenlere karşı verilecek çok cevabımız var.”

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