2017’DEN BEKLENTİLER

28 Aralık, 2016

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Muzaffer Çetin-PFORZHEİM

R. Cem Örnekol T.C. Karlsruhe Başkonsolosu:

Değerli Vatandaşlar, 2016 yılı ülkemiz açısından hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli olayların cereyan ettiği bir yıl olmuştur. Ülkemiz, her zaman olduğu gibi, 2016 yılında da önemli uluslararası meselelerde öncü ve kilit bir rol oynayarak, bölgesinde ve dünyada ağırlıklı bir ülke olma hedefini korumuş, dünyada ve Türkiye’ye komşu bölgelerde barışın tesisi için gerekli çabaları sarf etmiştir. Ancak, Dünyada giderek artan bir şekilde ortaya çıkan terör, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi durumlar çağımızın en büyük belalarıdır. Bu sorunlar coğrafya, sınır, ırk, dil, din tanımamakta, tüm insanlığı hedef almaktadır. Bu küresel sorunlara karşı mücadelede herkesin el ele vererek kararlı bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Bu bağlamda, şehitlerimizi bir kez daha yâd etmek isterim.

Saygıdeğer Vatandaşlar, Çocuklarımızın ve gençlerimizin köklü bir eğitim almaları, ciddi bir mesleki beceri kazanmaları, Almanya Türk toplumunun hayatın her alanında etkin rol üstlenmesi, şuurlu ve amaçlı bir örgütlenmeyi gerçekleştirmesi, siz değerli vatandaşlarımızın ikinci vatanı sayılabilecek Almanya’nın sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarında hak ettiği konuma ulaşması için elzemdir. Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi saygıyla selamlıyor, 2017 yılının tüm insanlığa, ülkemize ve Almanya’ya, Türk ve Alman toplumlarına barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Hatice Akbay İş Kadını: 2016 yılı, tüm dünya için bir kayıp yılı olmuştur. Terörist saldırıların arttığı, buna bağlı olarakta Suriye’de binlerce günahsız insanların hele hele çocukların hunkarça katledilmesi ve bunu tüm dünyanın sesiz kalması. Bunun yanı sıra günlük yaşantının ve iş haytının getirdiği stres. Bunlardan kurtulmanın, en doğru yolunun yaşanan çevreden bir müddet uzaklaşmak. 2016 yılının yaşattığı, siyasi, ekenomik ve beşeri güçlüklerin ve huzursuzlukların, 2017 yılında sona ermesini ve insanlığın hakettiği huzuru bulmasını diliyor, nice mutlu sağlıklı yıllar diliyorum.

Mine Kılıçer KTKD Başkanı: 2016 takviminin son sayfasını da kapardık. Şimdi yeni başlangıçlar zamanı! Yeni yılın renkli, mutlu, huzurlu,savaşsız, sağlıklı, bolluk içinde geçmesi en büyük dileğimiz. Güzel bir başlangıç için bir formülümüz var. En sevdiklerinizin yüzünü güldürerek karşılayın. İnanın bu zor değil. Küçücük bir hediye, onu iyi tanıdığınızı gösterecek minik bir jest, ya da tek bir cümle. Yeni yılda sevdiklerinizle birlikte olun. Birlikte dilek tutun ve yeni yılda bu dileklerin gerçeğe dönüşmesi için mutlaka bir şeyler yapın. 2017 yılının sağlık,barış ve sevgi yılı olarak geçmesini dilliyorum.

Enis Şanlı İş Adamı: 2016’da Dünya ve güzel ülkemi kana bulandı. Dünyanın baş belası terör ülkemizde beş yüzden fazla asker, polis ve masum vatandaşımızı katletti. Aileler yıkıldı ocaklar söndü yeter artık. Bu insanlar açı çekiyor, çile çekiyor, gözyaşı döküyor. Yüzlerce ana kuzularını genç yaşta kara toprağa verdik. Bu sorunları aşabilmenin yolu millet olarak kenetlenmek, aynı duygu aynı medeniyet değerleri etrafında bütünleşebilmektir. Umarım 2017 yılında çekilen bu açılar son bulur.

Nafiye Aycan Kuaför : Şöyle geri dönüp baktığımızda açısı ile tatlısıyla yine koca bir yılı geride bırakmış bulunuyoruz. 2016 yılı benim için çok anlamlı ve verimli başladı. Allah nasip etti. Black & Whıte Kuaför salonu iş yerini açarak ticaret hayatına atıldım. Ama dünya ve ülkemiz için çok iç açıcı geçmedi. 2017 yılında, ülkemiz Türkiye ve müslümanların yaşadığı ülkelerde, barış ve huzurun sağlanması, ölümlerin olmamasını müslümaların üzerine yapıştırılan terörist damgasının sonlandırılmasını, ülkemiz ve diğer müslüman ülkelerde barışın hakim olacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2017 yılında beklentilerimiz, yeni başladığımız iş hayatımızda, başarı grafiğimizi daha da yükseltmek olacak.

Kerime Sarıer Güzelik Uzmanı : Zaman su misali akıp gidiyor. Acısıyla tatlısıyla, sevinciyle, üzüntüsüyle koca bir yılı geride bırakıp, yeni bir yıla daha girdik. Her geçen gün ömür sayfamızda bir yaprak kopuyor. 2016 yılının nasıl geçirdiğimizin muhasebesini yapmalı, kendimizi sorgulamalıyız. Bir yılın bitip yeni bir yılın başlamasının, insanlık açısından anlamı, geçmişten ders çıkararak geleceği en güzel şekilde inşa etmeye çalışmaktır. 2017 yılı dünyadaki savaşlar, krizler, terör saldırıları gibi Katliamların son olmasını temenni ediyorum.

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