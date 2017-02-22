2030 YILINDA DOĞACAK OLANLAR

22 Şubat, 2017

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Dünyada birçok ülkede 2030 yılında doğanların ortalama yaşam süresinin uzayacağı öngörüldü.

Sonuçları Lancet dergisinin internet sitesinde yayınlanan araştırma çerçevesinde, 35 sanayileşmiş ülkede ölüm ve yaşam süreleri incelendi.

Gelecekte de kadınların yaşam sürelerinin erkeklerinkinden uzun olmayı sürdüreceği kaydedilen araştırmada, 13 yıl sonra dünyaya gözlerini açacak kişilerin ortalama yaşam süresi değerlendirildi.

Güney Koreli kadınların ortalama yaşam süresinin 90’ın üzerine çıkacağı öngörülen araştırmaya göre, Fransa, Japonya, İspanya ve İsviçre’deki kadınların 88 yaşına kadar yaşaması bekleniyor.

Araştırma, 2030 yılında dünyaya gelecek Güney Koreli erkeklerin de ortalama 84 yıl yaşam süresiyle ilk sırada olacağını, Avustralyalı, İsviçreli, Kanadalı ve Hollandalı erkeklerin de neredeyse 84 yaşına kadar yaşayacağını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, ortalama yaşam süresinin en düşük olmasının beklendiği ülkeler, kadınlarda yaklaşık 78 yılla Makedonya, erkeklerde 73 seneyle Sırbistan.

ABD ortalama yaşam süresinde gelişmiş ülkelerin gerisinde

Ortalama yaşam süresinin halihazırda birçok gelişmiş ülkenin gerisinde olduğu ABD’de bu durumun, 2030’da doğanlar için de değişmeyeceği saptanan araştırmada, ülkede kadın ve erkeklerin 80 ila 83 yaşına kadar yaşaması bekleniyor.

Araştırmada, gelişmiş ülkeler arasında en yüksek gebelik, çocuk ölümü ve cinayet oranlarına sahip ABD’nin, yüksek refah düzeyine rağmen kapsamlı sağlık hizmetlerine sahip olmayan tek ülke olduğu ifade edildi.

ABD’nin ardından Şili’de 2030’da doğacak kadınların 87, erkeklerin de 81 yaşına kadar yaşayacağı öngörüsünde bulunuldu.

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