216 TON ALTIN ALMANYA’DA

9 Şubat, 2017

FRANKFURT – Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Yönetim Kurulu Üyesi Carl-Ludwig Thiele, bankanın diğer ülkelerde depoladığı altın rezervlerini Frankfurt’a taşıma işleminin geçen yıl başarıyla devam ettiğini belirterek, 2016 yılında yaklaşık 216 ton altının ülkeye transfer edildiğini bildirdi. Thiele, Bundesbank’ın Frankfurt’taki merkezinde Almanya’nın altın rezervlerine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Bankanın yurt dışındaki partner ülkelerin merkez bankalarında depoladığı altın rezervlerini Frankfurt’a taşıma işleminin geçen yıl başarıyla devam ettiğini belirten Thiele, “2016 yılında 216 ton altın, yurt dışındaki depolama alanlarından Frankfurt’a taşındı. New York’tan 111 ve Paris’ten de 105 ton altın transfer edildi.” dedi. 2020 yılına kadar New York’tan taşınması planlanan altınların Frankfurt’a transferinin geçen yıl başarılı bir şekilde tamamlandığını vurgulayan Thiele, “New York’tan Frankfurt’a 300 ton altının transferini öngören New York altın depolama planı, 2016’da tamamen gerçekleştirildi.” ifadesini kullandı. Bu yıl ayrıca Paris’ten altının transferinin de tamamlanacağını aktaran Thiele, “Sonuç olarak, Paris’te artık herhangi bir Alman altın rezervi kalmayacak. Bu nedenle, altın depolama planının gerçekleştirilmesi, orijinal programın oldukça ilerisinde.” diye konuştu. Thiele, sorulan bir soru üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın para politikası uygulamaları, makroekonomi ve benzeri konularla ilgili çok tartışmalar gerçekleştirdiklerini ancak ABD Merkez Bankasına (Fed) güvendiklerini ifade etti. Ayrıca Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliğinden ayrılma planlanın altın transfer planları üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını dile getiren Thiele, Londra’nın altın ticareti için önemli bir pazar ve depolama için güvenli bir yer olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Almanya’nın toplam altın rezervi 3 bin 778 ton

2013 yılında açıklanan altın depolama planına göre, Bundesbank Almanya’nın altın rezervlerinin yarısını 2020 yılı itibariyle Frankfurt’ta kendi kasasında depolamayı planlıyordu. Söz konusu program kapsamında New York’tan 300 ve Paris’ten de 283 ton altın bankanın Frankfurt’taki merkezine taşınırken, Paris’ten 91 ton altının da yıl sonu itibariyle transfer edilmesi planlanıyor. Bundesbank böylece, 2017 yılı sonu itibariyle altınlarının yarısını Frankfurt’ta tutmuş olacak ve bunu daha önce öngörülen 2020 yılından önce gerçekleştirecek. Transfer süreci tamamlandıktan sonra, Bundesbank 31.12.2016 itibariyle sahip olduğu 3 bin 778 tonluk altının bin 236 tonunu Fed’in deposunda ve 432 tonunu da BoE’nin kasasında tutmaya devam edecek. Geri kalan kısım ise Bundesbank’ta depolanacak.

