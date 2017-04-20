3 BÜYÜKLER REUTLİNGEN’DE

20 Nisan, 2017

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HABER: Dursun Ali Baysal

REUTLİNGEN – Taner Dirlik’in organize ettiği U11 yaş altı Uluslar Arası Futbol Turnuvası Reutlingen de 22-23 Nisan 2017 tarihleri arasında Dietweg Stadion Reutlingen de Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 60 takımın da katılımıyla gerçekleşecek. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Turnuvanın bu yılki adı “Dominos Cup“ olarak adlandırıldı. Turnuvaya TÜRKIYE-İstanbul’dan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yanı sıra Juventus Turin, Bayer Leverkusen,1.FC Köln, FC Bayern München, Schalke 04, PAOK gibi 60 takım da yer almakta.22-23 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Turnuva da, ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kısa bir kutlama ile anılması planlamaktadır.

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