3 ÇOCUK ANNESİ CİNAYETE….

16 Mart, 2017

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Nebahat Uzun

KİEL/HAMBURG- Almanya’da Schleswig Holstein Eyaleti’nin başkenti Kiel’de yaşanan aile dramında ayrıldığı eşi Aytekin A. (40) tarafından bıçaklandığı tahmin edilen Dilek V. (34) hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Çarşamba sabahı meydana gelen olayda iki çocuğunu Toni-Jensen Gemeinschaftsschule adlı okula bırakan kadın, en küçük çocuğunu da hemen karşı sokakta, Johannisburgerstr. adresindeki anaokuluna bıraktı. Çocuğu bıraktıktan sonra dışarı çıkan kadın kapıda ayrılma aşamasında olduğu ve mahkeme kararıyla yanına yaklaşma cezası koydurduğu eski eşi Aytekin A. ile karşılaştı. Görgü tanıklarının verdiği ifadeye göre Aytekin A. ve Dilek V. arasında yaşanan tartışmanın akabinde Aytekin A. beraberinde getirdiği tahmin edilen bıçağı aniden çekerek eski eşini defalarca bıçakladı. 3 çocuk annesi talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken olay yerine gelen polis sözcüsü, zanlı eski eşin olay yerine yakın bir yerde yakalandığını açıkladı.

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