ÖLÜ NUMARASI YAPARAK KURTULDULAR

4 Ocak, 2017

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Erdal Altuntaş

DORTMUND – Yılbaşı gecesi İstanbul’daki Reina Gece Kulübünde 26’sı yabancı 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı sırasında, Dortmundan gelen 3 gencin ‘ölü numarası’ yaparak saldırıdan yaralı olarak kurtuldukları otaya çıktı. Almanya’nın Dortmund kentinde araç kiralama firması olan Sinoplu Onur Muslu ve Emre Aslan ile fırın işleten Ufuk Akalın’ın da katliam gecesi Reina’ya eğlenmeye gittikleri sırada, gece külübüne giren terörist tarafından saldırı gerçekleşti. Sırtından mermi sıyrıklarıyla yaralanan Onur Muslu ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan arkadaşları, kendisiyle göz teması kuran ve yaralanıp ölmediğini fark ettiği herkese ateş etmeye devam eden teröristten, ‘ölü’ numarası yaparak kurtuldu.

BAŞBAKAN ZİYARET ETTİ

Teröristin saldırıyı sona erdirip dışarı çıktığında yaralı halde peşine koşan üç arkadaşı polisler ilk olarak olaya karıştıklarını zannetti. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı ve gurbetçi gençler yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Vücuduna beş kurşun isabet eden Ufuk Akalın saldırıda ağır yaralanırken, 25 yaşındaki Onur Muslu saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatmış, Emre Aslan ise saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Sinoplu genç Onur Muslu’yu hastanede Başbakan Binali Yıldırım da ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. İstanbul Ortaköy’de yılbaşı akşamı gerçekleştirilen kanlı saldırıda ölen 39 kişi arasında bir de Alman vatandaşı olan bir Türk’ün olduğu belirtildi.

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