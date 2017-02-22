2017’DE SAĞLIK VE BAKIMA DİKKAT!!
- 22 Şubat, 2017
AOK 2017’nın ilk seminerinde emeklilerle buluştu. AOK Hessen Etnik Pazarlama Uzman Koordinatörü Necati Şuözer 2017 yılında sağlık ve bakım sigortaları alanındaki değişiklikleri POST okurları için yazdı.
- Yasal sağlık ve bakım sigortası 71,12 milyon sigortalıya hizmet sunmaktadır.
- Çalışan kişiler 01.01.2017 tarihinden itibaren toplamda 39,95% çocuklu olanlar 40,20% çocuksuzlar oranında emeklilik, işsizlık, sağlık ve bakım sigortası primleri ödemek zorundalar.
- Sağlık ve bakım sigortası prim hesaplama üst tavan sınırı 2017 yılı için 4,350 € olarak ayarlanmıştır. Bu şu anlama geliyor; en fazla 4.350 € kadar sağlık ve bakım sigortası ödenir. Yani 4.500 € brüt maaşınız var ise bunu 150 € kısmından sağlık ve bakım sigortası primi alınmaz.
- İsteğe bağlı sigortalılık durumunda prim hesaplama için belirtilen alt taban sınırı ise 991,67 € olarak belirtilmiştir.
- 2017 yılı itibari Almanya´da hizmet veren hastalık sigortası kurum sayısı 118 dir. Bu sayı 1970 yılında 1.815 karşımıza çıkıyor.
- Yeni bakıma muhtaçlık durumu 01.01.2017 tarihinden itibaren 6 yaşam alanına bakılarak değerlendiriliyor. Bunlar alanlar; Hareketlilik, Bilişsel ve İletişim yetenekleri, Davranış biçimleri ve ruhsal sorunlar, Kendi kendine bakabilme, Hastalık ve tedavi ile başa çıkmak, Günlük hayatı tasarlamak ve sosyal ilişkiler.
- 3 Bakım derecesinin yerine 5 tane bakım kademesi hayatımıza girmiş oldu. Hem parasal hemde hizmet alanlarında oldukça fazla iyileştirmeler yapıldı.
- Almanya´da yasal bakım sigorta kurumları 2015 yılında 26,64 milyar € para harcamıştır. Toplamda 2015 yılında 2.835.863 kişi bakım sigortasının hizmetinden istifade etmiştir. Ortalama olarak yıllık kişi başına bakım sigorta kurumu 939,39 € harcamada bulunmuştur. Bakım sigortasından en fazla hizmeti 85 ila 90 yaş gurubunda ki sigortalılar almaktadır. Bu oran 546.848 kişi olarak karşımıza çıkmaktadır.
- Muafiyet belgesi almak için sigortalı en az 49,08 € luk katı payını kendisi ödemek zorundadır. Hiç katkı payı ödemeden muafiyet belgesi almak malesef 01.01.2004 tarihinden bu yana mümkün değildir.
- Diş protezinde aylık brüt kazança bağlı olarak Regelversorgung dediğimiz hizmetin 50% den 100% ödeneğe çıkartılması mümkündür.
- İkinçi doktor görüşü ( Onkoloji, yapay Diz ve Kalça protezleri, Kardiyoloji, Romatizma ve Bel fıtığı rahatsızlıklarında) ücretsiz olarak üyelerimize sunulması.
- Şeker hastaları için entegre hizmet ve hizmet alım içeriği – Sadece AOK Hessen üyelerleri için; Programa katılmanın getirmiş oldukları avantajları nelerdir?Yüksek kalitede sunulan kan ölçme aletleri ve test çubuklarının hizmetinize sunulması.Size özgü kendi dilinizde şeker ölçme aletinin kullanımı hakkında eğitim verilmesiBu programa katıldığınızda rahatsızlığınız ile ilgili olarak en geç 10 gün içinde uzman doktor ve diyabetolog randevusu alabilme şansını yakalayabilirsiniz.
- www.aok.tuerkische.de üzerinde daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
- Accu-Check şeker ölçme aletleri – Çağrı Merkezi (Paz.- Cum. 09:00 ila 19:00 saatleri arası, Cumr/Paz. ve diğer tatil günlerinde saat 09:00 ila 18:00 arasında Türkçe, İtalyanca, İngilize ve Fransızca olarak hizmet alabilirsiniz.
- Yapmış olduğunuz kan şekeri ölçüm işlevlerinin bilimsel olarak doktorunuz tarafınızdan Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Türkçe içerikli olarak size sunulması.
- Hayat kaliteniz artırılacaktır.
- Bu ve bunlara benzer diğer bilgileri katılımcılara sunmuş olmanın gururu ile Hıdır beye de bu vesile misafirperverliğinden ötürü şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ederim.