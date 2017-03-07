7 Mart, 2017

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BERLİN – Uluslararası Berlin Turizm Fuarı (ITB), kapılarını 52. kez açacak. 12 Mart’ta sona erecek ve Dünyanın birçok yerinden turizm fimalarının katılacağı fuara Türkiye de büyük bir standla katılarak gövde gösterisi yapacak. Dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan ITB’ye Bentour Reisen’in CEO’su Kadir Uğur da son kez katılacak. Dünya Turizm piyasasının en büyük organizasyonuna 50. kez katılacağını belirten Uğur “Ay sonunda bu onurlu görevimi, 70 çalışanımızla birlikte oğlum Deniz’e devrederek jubile yapacağım. 1968’de ilk defa Orion Reisen firması ile ITB’ye katılmıştım. Daha sonra 1983’de kurduğum ATT Reisen adlı endi Tur Operatör Markasi ile katılımlarım devam etti. Şu an yönetimini yaptığım Bentour Reisen ile de bugüne kadar her yıl ITB Berlin fuarına katıldım” dedi. Bu akşam Bentour Reisen acenteler onuruna bir yemek verecek. Çarşamba günü saat 13.00’de ise Kadir Uğur’un jübilesi için ITB’deki Bentour standında, ITB Yönetimi tarafından Uğur’a onur madalyası ve sertifika takdim edilecek.

BAKANA MEKTUP YAZDI

Öte yandan Bentour CEO’su Kadir Uğur, Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya durum mektubu gönderdi. 50 senedir ITB fuarına katılan bir Türk Turizmcisi olarak son 10 senedir ITB başlamadan önce Turizm Bakanlarına durum ile ilgili bir mektup göndermeyi gelenek haline getiren Uğur, mektubunda özetle şu cümlelere yer verdi: “Ocak ayında fuarlarda ortaya çıkan son durum; Almanya, Avusturya, Hollanda ve İsviçre’de halkın, Türkiye’ye karşı boykot aktivitesinde olduğunu ortaya koymuştur. Bu boykotu yönlendirenler de hepimizin bildiği gibi Türkiye düşmanları olan FETÖ ve PKK gibi terör örgütü mensupları içinde çöreklenen basındır. Türkiye aleyhine çıkan yalan yanlış yazılara tekzip gönderilmemesi, pozitif yazıların hiç gündemde olmaması ve de maalesef Türk kökenli Almanya’da ve İsviçre’deki bazi milletvekili ve politikacıların Türkiye’yi hedef alan düşmanca açıklamaları, Türkiye’nin halk tarafından yanlış anlaşılmasına sebeb oldu ve Türkiye imaji maalesef çok değer kaybetti. Bu da turizmimize çok şey kaybettirdi. Bunu kısa sürede kırabilmek için sizin Almanya ve İsviçre’de 10 gün kadar kamp kurup, önemli medya kuruluşu patronları ile teke tek yemek davetlerinde buluşup dertleşmesi ve doğruları anlatması bana tek çare olarak gözüküyor. Yabancı medyalara Türkiye reklamlarının yapılması için bütçe ayrılması işlerimizi kolaylaştıracaktır. Aksi takirde biz bu devreyi, 2-3 seneden önce aşamayız.”

Erdal Altuntaş

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