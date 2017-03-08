8 Mart, 2017

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Almanya’nın Herne kentinde komşusunun 9 yaşındaki oğlunu öldüren 19 yaşındaki şahsın yakalanması için polis ekipleri alarma geçti.

Almanya 9 yaşındaki komşusunun oğlunu öldüren 19 yaşındaki Marcel Hesse’nin yakalanması için polis ekipleri çalışmaların sürdürürken, Hesse’nin psikolojik hasta olduğu başka cinayetler işleme ihtimali üzerine federal düzeyde arama başlatıldığı bildirildi. Komşu ülkelerin sınır güvenlik güçlerini katille ilgili bilgiler dağıtıldığı duyuruldu.

Polis ekipleri alarma geçti

Polis, Marcel’in arkadaşı olmadığı eğitimini tamamlamamış, çokça problemi olan askeri kıyafetler giyen bir genç olduğunu belirterek, seri cinayet işlemeye meyilli olduğu için Herne kenti ve çevresindeki ana okulların kapılarının kilitli tutulması ve çocukların kapalı alanlarda oynamaları talimatı yayınladı.

Öte yandan çocuk katili Marcel Hesse, sosyal medya hesaplarını inceleyen polis, yazışmalarda 120 kilo ağırlığında bir bayanın banka hesaplarını alabilmek için kadına işkence yaptığını uyguladığını direnince öldürdüğünü çocuktan daha fazla direndiğini anlatan bir metne rastlandığını bu olayın araştırıldığını açıkladı. Katılı öldürdüğü çocuğun kanlı fotoğraflarına internette paylaşmasının normal bir davranış olmadığını bundan dolayı da katili görenlerin kişisel davranmayarak polisi arayarak ihbar etmesi istendi.

IHA

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