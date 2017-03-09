9 Mart, 2017

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, son günlerde Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, son günlerde Almanya ile Türkiye arasında yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkel, son günlerde Türkiye ile Almanya derin görüş farklılıkların bulunduğunu hissettiklerini belirtti.

Türkiye’nin Nazi benzetmelerine son vermesi gerektiğini belirten Merkel, “Türkiye önemli bir partner ancak Türkiye’nin Nazi zamanları ile ilgili konuştuğunu duymak üzücü. Nazi karşılaştırmaları, sadece Nazi döneminde olanları önemsizleştirir. Bu benzetmeler ciddi bir şekilde yapılmış yorumlar olamaz. Türkiye, Nazi benzetmelerine son vermeli.” ifadelerini kullandı.

Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli kişilerin Alman toplumunun bir parçası olduğunu belirten Merkel, Türkiye ve diğer ülkelerle olan ilişkileri demokrasinin değerlerine dayandırmak zorunda olduklarını söyledi. Merkel, Türkiye’deki yerel çekişmelerin Almanya’ya yansımamasını garantiye almak için yapabilecekleri her şeyi yapmak istediklerini belirtti.

Almanya Başbakanı, ayrıca Türkiye’de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

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