9 Mart, 2017

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UETD Başkanı Zafer Sırakaya, Avrupa devletlerinin oluşturduğu ‘hayır’ cephesinin kendilerini yıldıramayacağını belirtti.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Avrupa’nın değer yargılarıyla örtüşmeyen davranışlar içerisinde olduğunu söyledi. Batı’nın uyguladığı çifte standarda tepki gösteren Sırakaya, gurbetçilerin, bu tutuma net bir cevap vereceğini belirtti.

LAYIKI İLE AĞIRLARIZ

Batıdaki bazı siyasetçilerin son dönemde ‘hayır’ kampanyası yürüten terör örgütleri ile arasına hiçbir mesafe koymadığını dile getiren Sırakaya, “Terör örgütü elemanlarını ağırlıyorlar. Onlarla birlikte hayır kampanyası yürütüyorlar. Eylemi farklı söylemi farklı bir Batı dünyası var” dedi. Batı Avrupa’da milyonlarca gürbetçinin yaşadığını belirten Sırakaya, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buradaki vatandaşlarla bir araya gelmesinden ve sorunlarını dinlemesinden daha doğal bir şey yoktur.

Türkiye’nin gurbetçilere bakışı Erdoğan ile değişti. Erdoğan’ın Avrupa’daki vatandaşlarla bir araya gelmesi büyük özlem giderilmesi anlamı taşır. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelirse tüm toplum tarafından kucaklanacaktır. Geldiğinde layıkıyla ağırlanacaktır” diye konuştu.

Anadolu insanının kendisi gibi düşünmeyeni hiçbir zaman dışlamadığını dile getiren Sırakaya, “Ancak kendisine yapılan haksızlığı da cevapsız bırakmamıştır. Bugün açık şekilde Avrupa’da bir tarafa konuşma hakkı verilirken, diğer tarafı konuşturmazsanız demek ki, bir şeylerden çekiniyorsunuz. Fikrin kuvvetinden çekindiğiniz için savunduğunuz fikirlerin alt yapısı olmadığını gösteriyorsunuz” dedi.

YÜZDE 70 EVET ÇIKAR

Türk toplumunun halkoylamasında geçen seçimlerde verdiğinden daha net bir cevap vereceğini belirten Sırakaya, “Büyüyen bir Türkiye’nin büyüyen Avrupa’ya da sebebiyet vereceği inancı ile yüzde 65-70’e yakın ‘evet ‘ ile Avrupa’ya cevap verilecek” diye konuştu.

VAZGEÇMEYİZ

Çalışmalarnıa yılmadan devam edeceklerini, hiçbir engellemenin kendilerini yıldırmayacağını ifade eden Sırakaya, şunları söyledi: “Bizi yıldıramayacak. Mücadeleden vaz geçmeyeceğiz. 27 Mart- 9 Nisan tarihleri arasında katılımı yüksek tutarak sandıkta güçlü ‘evet’ çıkması için çalışacağız. Güçlü şekilde Türkiye’nin ayağındaki prangalardan kurtulması için bir katkı sunacağız.”

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