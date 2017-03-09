9 Mart, 2017

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Cumhurbaşkanı: Avrupa’daki Türklerle bağımızı kesemeyecekler. Hiç kimsenin, iradenizi engellemeye hakkı yoktur. Muhakkak oylarınızı kullanın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşlara hitaben, “Hangi engeli koyarlarsa koysunlar, sizler, sizler için ilan edilen tarihler içerisinde sandığınıza giderek oylarınızı muhakkak kullanın. Kullanacağınız oylar Batı’daki tüm ülkelere, dünyadaki tüm ülkelere en güzel cevap olacaktır” dedi. Önceki gece TRT’nin ortak yayınında tarihi mesajlar veren Erdoğan, “Sizin iradenizi kimsenin ketmetmeye, kimsenin engellemeye hakkı yoktur. 16 Nisan inşallah Batı’da, tüm dünyada önüne engel konulan vatandaşlarımın da sevindiği günler olacaktır” diye konuştu.

SİZLERLE YİNE BULUŞACAĞIM

Türk bakanların Avrupa’da toplantı yapmasına ilişkin çıkarılan engellere temas eden Erdoğan, “Bizim seçim aslında Almanya’da yapılmıyor. Orada tabii bizim vatandaşlarımız var. Benim çilekeş yurt dışındaki vatandaşlarım yıllar yılı, her gidişimizde ‘Ben ne zaman bu demokratik hakkımı kullanacağım?’ diye sorardı. Ekranları başında onlar bizi izliyor. Artık bu hakkınızı kazandınız. Şimdi ilk kez değil, bundan önce milletvekili seçiminde de oylarınızı kullandınız. Ama bu defa cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa oy kullanacaksınız. Dolayısıyla bu seçimde önünüze birçok engeller geldi. Bakanlarımızı konuşturtmadılar. Benim de arzum var. Onlarla bir araya gelmeyi çok arzu ediyorum” dedi.

BAĞLARIMIZ KISKANILIYOR

Almanya’da kendisinin konuşacağı bir toplantı yapılması için çalışmaların sürdüğünü bildiren Cumhurbaşkanı, “Buradan sesleniyorum, hangi engeli koyarlarsa koysunlar, sandığa gitmekten çekinmeyin” diye konuştu. “Almanya başta olmak üzere Avrupa’daki Türk varlığının Avrupa ülkeleri tarafından nasıl görüldüğünün” sorulması üzerine Erdoğan, “Kıskanıyorlar… Onların bizlerle olan gönül bağını çok iyi biliyorlar. Onu bildikleri için zaten bunu engellemek istiyorlar. Çünkü biz orada hangi kapalı salona gitsek, stadyuma gitsek oraları biz tıklım tıklım doldurduk. Bunu bildikleri için de engellemenin yolunu arıyorlar. Ama bizim Avrupa’da olsun, tüm dünyada olsun vatandaşlarımızla gönül bağımızı kimse koparamaz. Biz onları Allah için sevdik” diye konuştu.

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