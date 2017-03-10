10 Mart, 2017

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Alman hükümetinin, üzerinde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının yer aldığı bez parçalarını yasakladığı iddia edildi.

Spiegel dergisinin haberinde, Alman hükümetinin ülkede faaliyetleri yasak olan PKK terör örgütüne karşı tutumunu sertleştirdiği belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanlığının 2 Mart’ta eyaletlere ve güvenlik birimlerine 5 sayfalık bir yazı gönderdiği ifade edilen haberde, İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’nin üzerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının bulunduğu bez parçalarını yasakladığı kaydedildi.

Somut olarak bu yasağın terör örgütünün Almanya’da düzenlediği gösterilerde taşınan yeşil-sarı zemin üzerinde bulunan Öcalan fotoğraflı bez parçalarıyla ilgili olduğuna işaret edilen haberde, yasağa, söz konusu örgütsel propaganda araçlarının “ciddi duygusal etki oluşturduğu” ve “örgütün birlikteliğini artırdığı” gerekçesini gösterdiği kaydedildi.

Haberde, yazının ekinde örgütün kullandığı ve yasak olan 33 sembol ve logonun da yer aldığı belirtilerek, bu semboller arasında YPG sembolünün de bulunduğu aktarıldı.

Terör örgütü PKK’nın faaliyetleri Almanya’da 1993’te yasaklanmış, ancak örgüt yandaşları bu ülkede düzenlediği gösterilerde söz konusu bez parçalarını taşımıştı.

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