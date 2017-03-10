10 Mart, 2017

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Ücretlerinin artırılmasını isteyen yer hizmetlerinde çalışan 2 bin personel 24 saat greve gitti

Almanya’nın başkentindeki iki hava alanında yaşanan grev hava trafiği durdurdu. Berlin Tegel ve Schönefeld hava alanlarında yer hizmetlerinde çalışan 2 bin personelin dün sabah saat 04.00 itibariyle 24 saat greve gitti. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), işverenden talep ettikleri saat ücretin bir an önce verilmesini istedi. Grev nedeniyle Tegel hava alanından planlanan 455 ve Schönefeld hava alanında ise 204 uçak seferi iptal edildi. Öte yandan, 8-12 Mart tarihleri arasında dünyanın 184 ülkesinden 200 bin kişinin ziyaret ettiği Uluslararası Berlin turizm Borsası Fuarına katılan misafirler grev yüzünden perişan oldu. Uçak şirketleri yolcularını başka havaalanlarına göndererek gidecekleri yere ulaştırmaya çalışırken, grevin yarın saban 05.00’de sona ereceği bildirildi. Havaalanı yetkilileri grevin sona ermesiyle birlikte havaalanındaki işleyişin normale dönmesinin de zaman alacağı açıkladı. Gelişmelerin havaalanının internet sayfalarından takip edilmesi istendi.

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