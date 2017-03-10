10 Mart, 2017

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Hollanda da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan’a da, konuşma yapması için salon verilmedi.

Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki kriz devam ediyor. Son olarak Hollanda da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan’a da, konuşma yapması için salon verilmedi.

“SALONU KİRAYA VERMEME KARARI ALDIK”

Bakan Sayan’ın Cuma günü öğleden sonra, Hengelo kentinde AK Parti taraftarları ile bir araya geleceği salonun, “başka bir gerekçe” ile kiralandığı ortaya çıktı. Salon sahibi, “Belediye başkanı ile görüşerek, salonu kiraya vermeme kararı aldık” dedi. İşletmeci, rezervasyon iptali kararında, Rotterdam’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yapacağı toplantı konusunda yaşanan tartışmaların da etkili olduğunu söyledi.

CUMA GÜNÜ HOLLANDA’YA GELECEĞİ DUYURULMUŞTU

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi, Perşembe günü sosyal medya üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayan’ın, Cuma günü Hollanda’ya geleceğini duyurmuştu.

“BU ZİYARETİN GERÇEKLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Hengelo Belediye Başkanı Schelberg, sahte bir gerekçe ile salon sahibi ve kendisinin oyuna getirilmeye çalışıldığını söyledi. Hollanda hükümetinin, Türk bakanların ülkelerinde kampanya yapmasını istemediğine işaret eden Schelberg, “Bu ziyaretin gerçekleşeceğini düşünmüyorum” dedi.

Bu gelişmenin ardından Bakan Sayan’ın Hollanda’ya gelip gelmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.

RUTTE: NE 15 MART’TAN ÖNCE NE DE SONRA GELME… ÇAVUŞOĞLU: GELECEĞİM

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise, Çavuşoğlu’nun, ne 15 Mart seçimleri öncesi ne de sonrasında ülkelerine gelmesini istemediklerini vurguladı.Türk mevkidaşı ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Rutte, “Can sıkıcı durumlardan kaçınmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise kendisine salon verilmemesine ve Hollanda Başbakanı Rutte’nin “Ne 15 Mart öncesi ne de sonrası Çavuşoğlu’nu istemiyoruz” açıklamasına karşın Cumartesi günü Rotterdam’a gelmekte kararlı.

Çavuşoğlu, Hollanda hükümet yetkililerinin, 15 Mart’taki seçimler nedeniyle aşırı sağcıların tepkisinden çekindiği için, ziyaretine sıcak bakmadıklarına işaret etti.

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