11 Mart, 2017

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“Sadece Belçika’daki değil Avrupa’daki siyasetçilerin AK Parti’nin referandum çalışmalarını engel olmalarının tek nedeni var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sevmemeleri”

Belçika hükümeti, söz konusu Türkiye olunca en demokratik insani hak olan toplantı ve gösteri özgürlüğünü yasaklarken, bu ülkede yaşayan Türk kökenli milletvekilleri ve belediye meclis üyeleri de sessizliğe büründü. Belçika’da bulunan 12 milletvekili, belediye encümeni ve meclis üyesi, AK partinin ‘referandum‘ çalışmasını engellenmesi karşısında tepkisiz kalması Türk seçmeni öfkelendirdi. Konu ile ilgili olarak gazetemize açıklamalarda bulunan Open VLD (Açık Flaman Liberal) Partisi’nden Meral Özcan, bu yasaklamamın demokrasiyle ilgisi olmadığını belirterek, “Tek bir nedeni var. O da bu kişiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sevmiyorlar” diye konuştu.

Mensubu bulunduğu partinin ifade ve fikir özgürlüğünün yasaklanması taraftarı olmadığını anlatan Özcan, “İsteyen her parti fikrini ve düşüncesini paylaşabilmeli. Bu da elbette demokrasi çerçevesinde olmalı. Bunun bir istisnası var. O da toplantı veya mitingin yapılacağı alanlarda kamu düzenine zarar verilmemeli, tehlike arz etmemelidir. Bugün İslam karşıtları açık açık sokaklarda ifade ve düşünce özgürlüğünü paylaşabili yor. Ancak aynı hakkı AK Parti milletvekili ve bakanlar kullanmak isteyince izin verilmiyor. Bunda elbette Türkiye’nin güçlü olmasını istemeyen çevreler var” dedi.

Belçika’daki Türk kökenli vekillerin neden sessiz kaldıkları konuşunda ise Özcan şunları söyledi, “Maalesef mensubu oldukları partiler, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında renklerini daha önce belli ettiler. N-VA (Flaman Milliyetçi Cephe) ve CD&V (Hıristiyan Demokrat) Partisi açıkça AK Parti’nin Belçika’daki referandum çalışmasını karşı çıktılar. Şunu da açık ifade etmeliyim ki mensubu bulunduğum Open VLD Partisi de Türkiye hakkında eleştirilerde bulundu. Ancak en azından olumlu yönlerini de açık açık belirttiler.”

Türk kökenli vekillerin sessiz kalmalarına Türk kökenli Belçikalı seçmenlerin tepki göstermelerinin doğal olduğunu anlatan Özcan, “Vatandaşımız böyle düşünürken bir sonuç alınamıyor, aksi yönde kararlar alınıyor. Bunun nedeni ve Belçika’daki Türk toplumunun en büyük eksikliği lobidir. Maalesef lobisi güçlü olmayan toplum ciddiye alınmıyor. Belçika’da az sayıda Yahudi ve Ermeni toplumu olmasına rağmen istediklerini yaptırabiliyorlar” sözlerine yer verdi.

Halil Uygun BERİNGEN

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