11 Mart, 2017

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Avusturya’nın Vorarlberg eyaletinde bulunan 11 camide polis tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen araştırmalarda, cuma namazı vaktinde toplantı yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

VİYANA

Türkiye’de anayasa değişikliği için yapılacak halk oylaması çerçevesinde Türk siyasilerin Avusturya’da seçim konuşması yapmaması yönündeki açıklamaların yansımaları cami derneklerinde de hissedilmeye başlandı.

Avusturya‘nın Vorarlberg eyaletinde bulunan Avusturya Türk İslam Birliğine (ATİB) bağlı 11 camide eş zamanlı araştırma yapan eyalet polislerinin, cami yöneticileri ve cemaatine herhangi bir gerekçe göstermeden “Bugün burası neden kalabalık?”, “Konferans mı yapıyorsunuz?” gibi sorular yönelttiği öğrenildi.

ATİB Vorarlberg Koordinatörü Abdullah Horoz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Cuma günleri neden toplanıldığını polis iyi biliyor”

ATİB Vorarlberg Koordinatörü Abdullah Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan Türk toplumuna başta din hizmeti olmak üzere birçok alanda yararlı faaliyetler yürütmeye çalışan cami derneklerine yönelik polisin ilk kez böyle bir tutum sergilediğini söyledi.

Horoz, şöyle konuştu:

“Müslümanların cuma günleri neden toplandığı polisler tarafından gayet iyi biliniyor. Bizleri koruması gereken polislerimiz tarafından ‘Neden toplandınız?’ gibi imalı sorular sorulması zihinlerde farklı anlamlara neden olmuştur. Bu vesile ile yöneticiler ve polislerimize her zaman olduğu gibi toplumun huzuru için yardımcı olmaya devam edeceğimiz. Müslüman cemaatin hassasiyetlerinin göz ardı edilmemesini bir kez daha hatırlatmak isteriz.”

Vorarlberg Emniyet Müdürlüğünden Ute Bachmann ise polislerin bir konuya yönelik bilgi toplama amaçlı görevlendirildiğini ifade etti.

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