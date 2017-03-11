11 Mart, 2017

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Almanya’nın Düsseldorf kentine gitmek için Atatürk Havalimanı’nda güvenlik kontrolünden geçen Y.E ‘çantamda bomba var’ diyince polis tarafından gözaltına alındı.

Almanya’nın Düsseldorf kentine gitmek için Atatürk Havalimanı’na gelen bir yolcu, güvenlik kontrolünden geçtiği sırada çantasında bomba olduğunu bildirmesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alman pasaportlu Türk Vatandaşı Y.E, Düsseldorf’a hareket edecek tarifeli uçağa binmek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminaline geldi.

Y.E, x-ray cihazlarından geçtiği sırada, burada bulunan güvenlik personelinin “Çantanızda elektronik malzeme var mı?” sorusunu “Hayır, bomba var” şeklinde yanıtladı.

Güvenlik personeli, bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis eşliğinde çantaları tekrar x-ray cihazından geçirilen Y.E’nin üzerinde de detaylı arama yapıldı. Bu aramalarda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmadı.

Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alınan Y.E, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

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