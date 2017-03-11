11 Mart, 2017

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin Hollanda tarafından iptal edilmesiyle ilgili, ”Hollanda, bir sıçrarsın, iki sıçrarsın ama bilesin ki oradaki vatandaşlarım sizin tezgahınızı bozacaklar 16 Nisan’da” dedi. Erdoğan, ”Bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye’ye nasıl gelecek?” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar’da toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal eden Hollanda’ya sert sözlerle tepki gösterdi.

”Hollanda, bir sıçrarsın, iki sıçrarsın ama bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım sizin tezgahınızı bozacaklar 16 Nisan’da” diyen Erdoğan, ”İstediğiniz kadar baskı yapın, istediğiniz kadar teröristleri ülkenizde besleyin, büyütün, bunların hepsi size ters olarak dönecek ve bunlara yönelik şüphesiz ki 16 Nisan’dan sonra bizler uygulamalarımızı başlatacağız. Bizler sabırlıyız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’nın hedefinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”15 Temmuz gecesi tüm Türkiye bir hilal uğruna toprağa düşmeye hazır birer askerdi. Karşılarında ise FETÖ ihanet çetesinin teröristleri vardı. Bu ülkede vatanları için, bayrağı için, ezanı için, özgürlükleri için güneş gibi batmaya hazır 80 milyon yürek olduğu müddetçe kimse bize yan bakamaz, kimse bize diz çöktüremez.

”HOLLANDA BİR SIÇRARSIN, İKİ SIÇRARSIN AMA…”

Bugün Dışişleri Bakanımız Hollanda’da vatandaşlarımızla buluşma programına gidecekken kendisine ‘uçuşa yasak’ haberi geldi. Düşünün, Türkiye’nin Dışişleri Bakanı vatandaşlarıyla buluşmak için Hollanda’ya gidecek, Hollanda ‘uçuşa yasak’ notasını geçiyor. Hollanda, bir sıçrarsın, iki sıçrarsın ama bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım sizin tezgahınızı bozacaklar 16 Nisan’da. İstediğiniz kadar baskı yapın, istediğiniz kadar teröristleri ülkenizde besleyin, büyütün, bunların hepsi size ters olarak dönecek ve bunlara yönelik şüphesiz ki 16 Nisan’dan sonra bizler uygulamalarımızı başlatacağız. Bizler sabırlıyız.

”BUNLAR NAZİ KALINTISI, FAŞİST”

İşte şu anda Bağcıların insanları, buradan Hollanda’ya notasını veriyor. Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırma, bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye’ye nasıl gelecek? Tabi burada ben diplomasiyi konuşuyorum, yoksa vatandaşların seyahatini değil, o ayrı bir konu ve bunların değerlendirmesini ona göre yapacağız. Bunlar ne siyaset biliyor, ne uluslararası diplomasi nedir bunu biliyor. Bunlar bu kadar ürkek, bu kadar korkak. Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist. Bunu böyle biliniz.

”SEN KANDİL’İN BAŞINDAKİLERLE BERABERSİN”

Ana muhalefetin başındaki zat da davet yapıyor. Ya senle biz neyi konuşacağız ki? Sen Kandil’in başındakilerle berabersin. Bizim Kandil’in başındaki teröristlerle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. ‘Hayır’ ne demektir diye sorarsanız size tek cümleyle cevap vereyim. Hayır, bu ülkede terörü ikame etmeye çalışan PKK’lı bölücü terör örgütünün yandaşlarına destektir, o kadar. Kim ne derse desin.

”MİLLETİMİZİN ÖNÜNDE İKİ YOL VAR”

Anayasa değişikliği halk oylamasında milletimizin önünde iki yol var. Ya bugüne kadar yaşadığımız krizlerin en önemli sebebi olan mevcut yönetim sistemiyle devam edeceğiz ya da istikrarın, güvenin teminatı olacak yeni yönetim sistemini hayata geçireceğiz.”

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