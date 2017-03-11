11 Mart, 2017

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Türk bakanlara yönelik skandal uygulamalar sonrası Rotterdam’daki Türk konsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenleyen Türklere Hollanda polisi köpeklerle saldırı başlattı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’da polis tarafından durdurularak Türk konsolosluğuna sokulmaması ve konvoyundaki diplomatik personelin sınır dışı edilmesinin ardından Hollanda’daki Türkler protesto gösterisi başlattı.

ATLAR VE KÖPEKLERLE SALDIRDILAR

Rotterdam’daki yüzlerce Türk, konsolosluk önünde toplanarak bakana ve Türkiye’ye destek verdi.

Ellerinde sadece Türk bayrakları bulunan Türklere saat 23:30 sularında Hollanda polisi tarafından saldırı düzenlendi.

Atlı polisler atlarını vatandaşlarımızın üzerine sürerken, polis köpekleri de protesto düzenleyen Türklerin üzerine doğru kışkırtıldı.

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