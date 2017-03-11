11 Mart, 2017

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Rotterdam Başkonsolosluğu’nda tutulan ve çıkışına izin verilmeyen Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, açıklama yaptı. Ayyıldız kendisinin Bakan’ı yanına gitmesine izin verilmediğini söyledi.

Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız NTV yayınına bağlanarak açıklama yaptı. Başkonsolos Ayyıldız, “Sayın Bakan’ımız başkonsolozluğumuza 30 metre kadar mesafede durduruldu. Benim Bakan’ımı karşılamam engellendi.” dedi.

Başkonsolos’un açıklamlarından satırbaşları:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan’ımız karayoluyla geldi. Vatandaşlarımız da doğal bir şekilde başkonsolosluğumuzun önünde toplandı. Sayın Bakan’ımız başkonsolozluğumuza 30 metre kadar mesafede durduruldu. Benim Bakan’ımı karşılamam engellendi.

300 BİN CİVARINDA VATANDAŞ VAR

Uluslarası hukuk ve kuralları içinde izahatı mümkün değil. Şuan başkonsolosluk önünde 3000 bin civarında vatandaşımız var. Yapılanları kabullenmek mümkün değil. Şuan Bakan’ımıza Lahey Büyükelçiliğinden Alper Yüksel Bey eşilik ediyor. Kendisinin konvoyu durdurulmuş durumda.

Gözaltı değil tabi ama bir Bakan’ın, Bakan sıfatını kenara bırakırsak bir vatandaşımızın başkonsolosa girişinin engellenmesi kabul edilebilir bir durum değil.

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