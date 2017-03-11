11 Mart, 2017

Yorum Yok

Hollanda’daki gerilimde son dakika gelişmesi! Hollanda’daki MHP’li Türkler, Hollanda Havaalanı’nda oturma eylemi başlattı.

Hollanda’daki MHP’li Türklerin oluşturduğu “Türk Federasyonu” Hollanda Havaalanı’nda oturma eylemi başlattı. MHP’li yetkililer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Havaalanı’na gelene kadar eylemlerini devam ettireceklerini söylediler.

“MHP ALINACAK TEDBİRLERİN YANINDA OLACAKTIR”

Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bir açıklama yaptı.

İşte Yalçın’ın açıklaması:

Bir Bakan’ın kendi vatandaşlarıyla görüşmek için gitmesi engellenmesi son zamanlarda görülmemiş bir uygulamadır. Hollanda Türk Federasyonu olmak üzere arkadaşlarımız, Hollanda Havaalanı’nda oturma eylemi başlattı. MHP alınacak tedbrilerin yanında olacaktır! Bunu ifade ediyoruz.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

