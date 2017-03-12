12 Mart, 2017

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Türkiye’nin geçen yıl yaklaşık 22.1 milyar dolar olan turizm gelirinin yüzde 27’sini, yurt dışındaki Türklerin harcamaları oluşturdu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) verilerine göre, Türkiye’yi geçen yıl yurt dışından 31 milyon 365 bin 330 kişi (Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa sınır kapılarından Suriyeli girişleri hariç) ziyaret etti. Bu rakamın 6 milyon 99 bin 924’ünü yurt dışında yaşayan ve Türkiye’ye tatil amacıyla giden Türkler oluşturdu.

Anavatanı geçen yıl ziyaret eden yurt dışındaki Türklerin sayısı, 2015 yılına göre 74 bin 554 kişi artı. 2015 yılında Türkiye’ye giden yurt dışındaki Türk sayısı 6 milyon 25 bin 370 kişi olmuştu. Geçen yıl yaklaşık 22.1 milyar dolar olarak hesaplanan turizm gelirinin 16.1 milyar doları yabancıların, 6 milyar doları da yurt dışındaki Türklerin harcamaları oldu. Toplam ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 705 dolar olarak hesaplandı. Yabancı ziyaretçi ve yurt dışındaki Türkler olarak ayrıldığında, Türkiye’yi geçen yıl ziyaret eden yabancı turistin kişi başı harcaması 633 dolar, yurt dışındaki Türklerin kişi başı harcaması ise 978 dolar oldu.

KIŞIN DAHA ÇOK HARCIYORLAR

Yurt dışındaki Türklerin harcaması 2015 yılına göre kişi başı ortalama 8 dolar arttı. 2015 yılında Türkiye’yi ziyaret eden, ikameti yurt dışındaki Türklerin kişi başı ortalama harcaması 970 dolar, toplam harcama da yaklaşık 5.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu arada, yurt dışındaki Türkler en fazla yaz aylarında (temmuz-ağustos-eylül) geldi. Yaz aylarındaki ortalama harcamaları 901 dolar, sonbahar kış dönemindeki ortalama kişi başı harcamaları ise bin 72 dolar düzeyinde oldu.

HEDEF 1300 DOLARA ÇIKARMAK

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye’nin 2016 kişi başı turist gelirinin ortalama 705 dolar olduğunu, dünyadaki ortalamanın ise bin dolar düzeyinde bulunduğunu kaydetti. Türkiye ile en çok karşılaştırılan İspanya’da kişi başı turist harcamasının 840-850 dolar düzeyinde bulunduğunu belirten Yağcı, “2023 turizm vizyonumuzda kişi başı turizm gelirini bin 300 dolara çıkarma gibi bir hedefimiz var. 705 dolarlık turizm geliri bizi çok mutlu etmiyor elbette. Bizim öncelikli hedefimiz kişi başı turist harcamasını 850 dolara çıkarmak. Daha sonra da dünya ortalaması olan bin dolar seviyesine çıkarsak çok daha iyi olur. Ama 2016 yılında yaşadığımız sıkıntıları ve turist sayısındaki azalışa da bakarak bunu değerlendirmek gerekiyor” diye konuştu.,

Turistin kalış süresi arttığı zaman harcamasının da otomatik olarak artacağını ifade eden Yağcı, “Geçen sene yaşadığımız sıkıntı turistin gelmemesi. Dolayısıyla bu sene öncelikli olarak yoğunlaşmamız gereken konu turistin gelmesi. Çünkü turist gelmezse gelir de olmaz zaten” dedi.

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