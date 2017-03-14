- 14 Mart, 2017
Avrupa Adalet Divanı skandal bir karara imza atarak ‘başörtüsünün’ yasaklanabileceğine hükmetti.
Avrupa Adalet Divanı, “işyerleri çalışanların dini sembol niteliğinde kıyafet giymelerine yasak getirebilir” dedi.
Yüksek mahkeme, Avrupa Birliği ülkelerinde işverenin çalışanları için getirdiği başörtüsü yasağının yasa dışı olmadığına hükmetti.
YASAK GELEBİLİR
Avrupa Adalet Divanı, işyerinde başörtüsü yasağıyla ilgili hüküm verdi. Mahkeme, işverenlerin çalışanlarına getirebileceği yasağı onayladı. Böylece Avrupa Adalet Divanı işyerleri çalışanların dini sembol niteliğinde kıyafet giymelerine yasak getirebilir.