14 Mart, 2017

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UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya Hollanda Hükümeti ve Polisini kınadı

„Birçok defa terör örgütlerinin gösterilerini sessizce izlediğine şahit olduğumuz Hollanda polisinin, hiçbir şekilde şiddete yönelmeden, olanlara sadece konsolosluk binası önünde toplanarak tepki gösteren kalabalığı dağıtmak için tomalar dahi kullanması kabul edilemez.

Demokrasi ve özgürlüklere bağlılığını her vesileyle vurgulayan Hollanda makamlarının bu çirkin tavrı, Hollanda’daki Türk toplumunun demokratik haklarına ve görevini icra etmek isteyen basın mensuplarının onuruna yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. Ayrıca bir bayana karşı gösterilen bu kötü ve kaba muamele asla tasvip edilemez. Sayın Bakan’ın şahsına, orada şiddete maruz kalan vatandaşlarımıza ve basın mensuplarına reva görülen bu uygulamayı şiddetle kınıyoruz.

Hollanda Türk toplumu, bazı etnik ve dini grupların varlığının azaltılması, camilerin kapatılması gibi söylemleri olan ırkçı bir siyasi harekete kurban edilmemelidir. Bu durum, Avrupa değerlerine ve demokrasiye inanan Hollanda ve Avrupa halkları için büyük bir tehdittir.“ diyen Sırakaya 400 yılı aşkın süredir ilişkileri kesintisiz süren dost ve müttefik iki ülkenin bu dört asrı aşan süreçte birbirine karşı hiçbir dönemde böyle bir tavır içinde olmadığına vurgu yaptı ve Hollanda’da yaşayan yüzbinlerce Türk kökenli nüfusun yıllarca ülkenin kalkınmasına sağladığı önemli katkıları hatırlattı.

Bu süreçte Hollandalı Türklerin provokasyonlara mahal vermeden duyarlı ve sağduyulu durşunu sürdürmeye devam edeceğinden şüphe duymuyor, Hollanda’nın bu büyük yanlıştan bir an önce dönmesini temenni ediyoruz.

UETD – Union of European Turkish Democrats BASIN AÇIKLAMASI

Hollanda Hükümetinden Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanına büyük saygısızlık

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hollandalı Türklerle bir araya gelmek üzere 11 Mart günü yapacağı ziyaret Hollanda hükümetince engellenmiştir. Buna müteakiben Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya T.C. Rotterdam Konsolosluğuna otuz metre mesafede durdurulmuş, demokratik haklar ve özgürlüklerle bağdaşmayan vahim gelişmeler yaşanmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya diplomatik teamüller çiğnenerek Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Maslahatgüzarı gözaltına alınmış ve sayın Bakan uzun süre bekletildikten sonra sınır dışı edilmiştir.

Sayın Bakan’a desetek olmak üzere orada bulunan Hollandalı Türkler, barışçıl bir şekilde demokratik çerçevede tepkilerini gösterirken kadın, çocuk, basın mensubu demeyen polisin atlı ve köpekli birliklerinin saldırısına uğramış ve yaralanmışlardır.

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