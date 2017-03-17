17 Mart, 2017

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Hollanda’nın Rotterdam kentinde Bakan Kaya ve Türk gurbetçilere yapılan ırkçı uygulamayı protesto etmek için kentteki Türkler tarafından düzenlenecek miting, organizatör tarafından iptal edildi.

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Türk diplomatlara geçtiğimiz cumartesi gecesi yapılan ırkçı uygulama ile onlara destek vermek için toplanan Türklere yapılan saldırılar, bu akşam düzenlenmesi planlanan bir mitingle protesto edilecekti.

“POLİS TEYAKKUZDA BEKLEYECEK”

Ancak mitinge saatler kala, organizatörler etkinliği iptal etti. Rotterdam Belediye Başkanı’nın sözcüsü Lennart de Jong, iptal nedeni hakkında bilgileri olmadığını ifade etti. De Jong, polisin olası eylemler konusunda teyakkuzda olacağını da sözlerine ekledi.

BELEDİYE BAŞKANI iZİN VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kriz gecesi polise Türkler için “vur emri” veren Rotterdam Belediye Başkanı Abutalep, dün yaptığı açıklamada mitinge izin vereceklerini açıklamıştı.

Miting, Hollanda polisinin Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde saldırıya uğrayan Türkler tarafından yine aynı bölgede yapılacaktı.

KÖPEKLERLE SALDIRMIŞLARDI

Cumartesi günü Rotterdam konsolosluk binası önünde toplanan binlerce Türk, Hollandalı makamların bakanlara yönelik engellemelerini protesto etmişti. Hollanda polisi, dağılmayı reddeden göstericilere tazyikli su, atlı polis ve köpeklerle müdahale etmişti.

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