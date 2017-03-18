18 Mart, 2017

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Göçmenlere yönelik entegrasyon ve uyum alanında yapılan proje ve çalışmalardaki gayreti ve başarısından dolayı “2017 Uyum Ödülü” ne layık görülen Naime Demirezen, düzenlenen törenle ödülünü aldı.

İBRAHİM FERAH

OFFENBACH – Göçmenlere yönelik entegrasyon ve uyum alanında yapılan proje ve çalışmalardaki gayreti ve başarısından dolayı “2017 Uyum Ödülü” ne layık görülen Naime Demirezen, düzenlenen törenle ödülünü aldı. Ödül törenine, T. C. Frankfut Konsolosu Özkan Durmaz, Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı, DİTİB Yavuz Selim Camii Başkanı Selim Tunç ve dernek yöneticileri, Offenbach Belediye Meclisi Üyesi Peter Freier, Waldschule Tempelsee Rektörü Hannelove Grebe, Bakım sorumlusu Gertrud Marx, Sosyal Demokrat Kadınlar Topluluğu Başkanı Marion Eckert ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÜSTÜN GAYRET

Naime Demirezen’in göçmen çocuklar ve ailelerine yönelik uyum çalışmalarında gösterdiği gayretten dolayı teşekkür ve takdiri hak ettiğini söyleyen Peter Freier, “Bayan Demirezen, Offenbach’ta entegrasyon ve uyum için toplumumuza önemli değerler katmıştır” şeklinde konuştu. Waldschule Tempelsee Rektörü Hannelove Grebe ise konuşmasında, “Naime Demirezen’in okulumuzun çalışmalarındaki katkılarını takdir ediyoruz. Özellikle veliler toplantısına ailelerin katılımı ve almanca bilmeyen annelerin okulda almanca eğitim almaları için üstün gayretleri oldu. Ayrıca, sağlıklı beslenmeden doktor randevularına ve resmi işlerine kadar göçmen çocuk ve annelere yardımcı oldu” dedi. Entegrasyon’un asimilasyon olmadığını ve kültürler arası köprüler kurmanın önemli olduğunu söyleyen Gertrud Marx, “Naime Demirezen’de bu anlamda okulumuz ve toplum için önemli çalışmalar yapmıştır. Kendisini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

İYİLİK ET DENİZE AT

Yaptığı çalışmaların ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Naime Demirezen, “Tükler’de bir ata sözü var, “İyilik et denize at, Balık bilmezse Halık bilir” Almancada da “Tue Gutes, aber rede nicht darüber” bu sözleri kendime rehber edindim. Offenbach şehrinde yaşayan göçmenlerin almanca öğrenmeleri başta olmak üzere eğitim ve sosyal faaliyetlere katılmalarıyla alakalı çalışmalara katkıda bulunmak beni ziyadesiyle memnun ediyor. Yaptığım çalışmalarıma destek olan ailem, çalışma arkadaşlarım ve DİTİB Yavuz Selim Camii Yetkililerine teşekkür ediyorum. Elbette yalnız başıma bu çalışmaları yapamaz ve ödülü alamazdım. Yeni projelerle çalışmalarıma devam edeceğim” şeklinde konuştu.

İLİŞKİLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Almanya ile tarihi ilişkilerimiz olduğunu söyleyen Konsolos Özkan Durmaz, “Entegrasyonu gerçek anlamda yaşamalıyız. İçinde yaşadığımız topluma uyumlu olmalıyız. Azınlıklar da çoğunluğun baskısı altında kalmamalı. Türkiye ve Almanya uzun yıllardır hem ticari hem kültürel alanlarda çok faaliyetlerde bulundu ve bulunmayada devam ediyor. İlişkilerimizin artarak devam edeceğini düşünüyor ve Naime Hanım gibi kanaat önderleri sayesinde iki toplum barış içerisinde yaşayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞABİLİRİZ

Uyum kelimesinin tüm dillerde “Entegrasyon” anlamına geldiğini söyleyen Adil Cukaz, “Elli seneyi aşkındır Türkler olarak bu toplumda yaşıyoruz. Bizler, buralara geldiğimizde dostça karşılandık. Bunun için teşekkür ediyoruz. Edindiğimiz tecrübeleri Naime Hanım gibi mültecilere aktarabilir ve onlara yardımcı olabiliriz” dedi.

CAMİLER UYUMUN MERKEZİDİR

Naime Demirezen ile akraba ve hemşehri olduğu için ödül almasından duyduğu mutluluğu belirten Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı, “Özellikle islam memleketlerinde farklı din, dil ve mezhepler kardeşlik içerisinde yaşamışlardır. Engin hoşgörü, sevgi ve saygı medeniyetler doğurmuştur. Birlikte yaşamamız hem psikolojik hem de sosyolojik açıdan önemli. Emin olunuz ki camiler uyumun merkezleridir. Almancayı desteklememiz, insanlara olan yardımlarımız alman dostlarımızla birlikte uyum içerisinde devam ediyor. Barış ve kardeşlik her türlü sorunu aşmaya vesile olacaktır” dedi.

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