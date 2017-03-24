24 Mart, 2017

Yorum Yok

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile diyaloğun sürmesinden yana olduğunu söyledi.

Gabriel, Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması yönündeki çağrıları eleştirdi.

Dış politikada uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini belirten Gabriel, “Zor da olsa, ‘Türkiye ile diyalog kapılarını açık tutmak için ne yapıyoruz?’ sorusunun yanıtını aramalıyız” ifadelerini kullandı.

“DİYALOG SÜRMELİ”

“Hayal kırıklığı ve kızgınlıkla tüm diyalog kapılarını kapatmanın yanlış olacağını” belirten Alman Dışişleri Bakanı, “Bu komşu ülkeyle ilişkilerimiz nasıl olacak? Türkiye dünya üzerinde yer değiştirmeyecek” dedi. Gabriel, Türkiye ile diyalogun sürmesi gerektiğini söyledi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

