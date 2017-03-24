24 Mart, 2017

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Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakereleriyle ilgili bir soruya cevap veren Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Referandumu ve diğer şeyleri beklemeliyiz” diye yanıt verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman gazetesine yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik süreciyle ilgili soruyu da yanıtladı.

REFERANDUMU BEKLEYELİM

Passauer Neue Presse’e konuşan Merkel, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin durdurulup durdurulmamasına dair görüşü sorulduğunda, “Türkiye’deki referandumu ve diğer şeyleri beklemeliyiz” yanıtını verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel dün yaptığı açıklamada, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması yönündeki çağrıları eleştirmişti. Gabriel, Türkiye ile diyaloğun sürmesi gerektiğini söylemişti.

AB’NİN 60’INCI YILI

Merkel, cumartesi günü 60’ıncı yılını kutlayacak olan birlikten başka bir ülkenin ayrılacağına dair endişesi olmadığını dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, önümüzdeki çarşamba günü ülkenin AB’den 2 yıllık ayrılık sürecini başlatacak.

Merkel, “Geleceği nasıl şekillendireceğimiz konusunda üyelerin tabii ki farklı görüşleri var. Ama önümüzdeki yol net: daha çok işbirliği” dedi.

Öte yandan May’in Brexit sürecini başlatacak mektubunun ise, AB’nin 60’ıncı yıl zirvesini etkileyeceğini düşünmediğini sözlerine ekledi.

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