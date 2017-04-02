2 Nisan, 2017

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Oy kullanmak üzere Stuttgart Başkonsolosluğu’na giden CHP konvoyu trafik kazası yaptı. 1’i ağır 5 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

STUTTGART – Almanya’nın Esslingen şehrinden Stuttgart Başkonsolosluğu’na seçmen taşıyan CHP konvoyu kaza yaptı. Sevcan K, Aygül A, Demet G, Remziye K, Esma S ismindeki CHP’li kadınların içinde bulunduğu araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

CHP’lilerden 1’i yoğun bakımda müşahade altında tutulurken, diğer 4 kişinin durumunun iyi olduğu ve kazayı hafif yaralarla atlattıkları belirtildi. Karşı yönden gelen araçta bulunan 1 yetişkin ve 1 çocuk 2 Alman vatandaşının da hafif yaralı olarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

CHP Baden Württemberg Birliği Başkan Yardımcısı Şirin Üstün, kaza yapan aracın içinde bulunanların arkadaşları olduğunu belirterek, “Büyük bir şok içindeyiz. Arkadaşlarımız oy vermek üzere, 4 araçlık konvoy halinde yola çıkmışlardı. Aracı kullanan kişiler ve konvoyun tamamı CHP’li. Kaza olunca konvoydaki diğer arkadaşlar da şoka girmiş. Nürtingen İlçe Başkanımız Satılmış Başaran ambulans çağırmış ve kısa sürede olay yerine 10 ambulans gelmiş” dedi.

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