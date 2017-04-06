6 Nisan, 2017

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Yurt dışındaki Anayasa değişikliğine ilişkin temsilciliklerde ve gümrük kapılarında altıncı günde oy verme işlemi devam ediyor. Türkiye Gazetesi Avrupa’nın AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi’nden elde ettiği bilgiye göre, halk oylamasında bugün 102 bin 158 kişi oy kullandı. Dokuzuncu günün sonunda 12 ülke ve 44 konsolosluk bölgesinde toplamda 792 bin 055 gurbetçi oy kullandı.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına giden seçmen sayısı 9 günde toplam 635 bin 652 kişi katıldı Gümrük rakamlarıyla beraber bu sayı 792 bin 055’e ulaştı

Son dört gün kala yurtdışında en çok oy kullanılan şehir STUTTGART oldu

Yurt dışı seçmenlerinin 1 Kasım 2015’teki genel seçimlere göre halk oylamasına son 4 gün kala toplam kullanılan oy (gümrükler hariç) 635 bin 652 iken CB Halk Oylamasında ise bu rakam 738 bin 945.

1 Kasım’a göre yüzde 17 artış

1 Kasım Milletvekili Seçimlerinde sandıkların kapanmasına 4 gün kala toplam oy kullananların sayısı 635 bin iken, Cumhurbaşkanlığı Halk Oylaması’nda bu rakam 738 bin 945 kişi olarak kayda geçti. 1 Kasım seçimlerin bitmesine kalan aynı süre ile karşılaştırıldığında toplam oy kullanımı ise yüzde 16,25 artış gösterdi.

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