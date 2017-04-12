12 Nisan, 2017

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UETD Genel Başkanı Sırakaya, “Avrupa ülkelerinde oy kullanmaya çalışan vatandaşlarımızın korkutulmaya, sindirilmeye çalışıldığı, oylarını vermeye engel olunmaya çalışıldığı bir süreci yaşadık.” dedi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sırakaya, “Avrupa ülkelerinde oy kullanmaya çalışan vatandaşlarımızın korkutulmaya, sindirilmeye çalışıldığı, oylarını vermeye engel olunmaya çalışıldığı bir süreci yaşadık.” dedi.

Sırakaya, Türkiye’de 16 Nisan‘da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Avrupa’da yaşanan seçim sürecini ve katılım oranını AA muhabirine değerlendirdi.

Bu süreçte yaşanan olayları çok fazla ön plana çıkarmaktan kaçındıklarını belirten Sırakaya, “Avrupa’da maalesef terör örgütleri yandaşları tarafından bu seçim sürecinin bir şekilde engellenmeye çalışıldığı, provoke edilmeye çalışıldığı birçok olayla karşılaştık, biz bunu seçim sürecine herhangi bir şekilde halel gelmesin diye olabildiğince yansıtmamaya çalıştık.” ifadesini kullandı.

Sırakaya, yaşananlardan örnekler vererek, “Brüksel’de sandık başında maalesef ciddi bir olay yaşandı. Brüksel sandık görevlisi bir arkadaşımızın aracı kundaklandı. Hollanda’da seçim mahalline gönüllü olarak vatandaşlarımızı taşıyan bir vatandaşımız darp edildi, arabası saldırıya uğradı. Dün Fransa’nın Nantes şehrinde tekrar terör örgütleri yandaşları tarafından konsolosluğa doğru bir yürüyüş gerçekleştirildi. Avrupa ülkelerinde oy kullanmaya çalışan vatandaşlarımızın korkutulmaya, sindirilmeye çalışıldığı, oylarını vermeye engel olunmaya çalışıldığı bir süreci yaşadık.” değerlendirmesinde bulundu.

“Engelleme çabalarına rağmen vatandaşlarımız sandığa sahip çıktılar”

Yurt dışında kullanılan oy oranını da değerlendiren Sırakaya, “Tüm engelleme çabalarına rağmen vatandaşlarımız akın akın heyecanlı bir şekilde sandığa sahip çıktılar. Dün itibarıyla 1 milyon 400 bin vatandaşımızın oy kullanmış olduğu bir sürece şahitlik ettik. Bu şu ana kadar yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını elde ettikten sonraki en yüksek katılımın sağlandığı bir süreç oldu. Bu rakam yurt dışındaki katılım oranının yüzde 47 olduğunu gösteriyor.” dedi.

Gümrüklerde oy kullanma işleminin 16 Nisan’a kadar devam edeceğini hatırlatan Sırakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Avrupa’nın hemen hemen her ülkesinde Paskalya tatiline girilmiş olması münasebetiyle vatandaşlarımızın birçoğu tatillerini ülkelerinde geçirme arzusu içinde olacaklardır. Türkiye’de yaşanılacak bu demokrasi bayramına bir şekilde şahitlik etme arzusu içinde olacaklardır. Dolayısıyla biz son hafta içerisinde 50 ile 100 bin arasında vatandaşımızın da ülkemize giriş yaparken oyunu kullanacağını tahmin ediyoruz. Bu öngörümüz gerçekleşecek olursa yaklaşık olarak bir buçuk milyon kişilik bir kitlenin oy kullanmış olduğunu göreceğiz. Bu yüzde 50’lerin üzerinde bir katılım anlamına geliyor.”

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