14 Nisan, 2017

Yorum Yok

Yapılan araştırmalara göre Türklerin yurt dışından en çok konut aldığı ülke, 1 milyon 800 bin konutla Almanya oldu.

Yurt dışında 1975’ten beri Türklere konut satışı yapan ve bu konuda danışmanlık hizmeti veren Nova Group Holding Üst Yöneticisi (CEO) Müjdat Güler, Türklerin yurt dışında konut edinme verilerine ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Avrupalı Türklerin, Türkiye’de gayrimenkul konusunda yapılan bazı yanlışların nedeniyle 1985’ten bu yana yurt dışında ev almaya başladığını ifade eden Güler, en fazla konut satışının Almanya’da gerçekleştiğini belirtti.

Almanya’da yaşayan Türklerin yüzde 45’inin oradan ev aldığını aktaran Güler, “Yapılan araştırmalara göre, Türklerin Almanya’dan aldığı konut sayısı 2 milyona yaklaştı. Gurbetçilerin bu ülkeden aldığı konut sayısı 1 milyon 800 bin. Bu ülkeyi Fransa izliyor. Buradan alınan ev sayısı ise 120 bin” dedi.

Türklerin, Belçika, İsviçre ve Hollanda gibi ülkelerde 150 bin, ABD’de 75 bin, İsveç’te 10 bin civarında evi olduğuna işaret eden Güler, gurbetçilerin Avrupa’da en çok konut Berlin’den konut aldığını kaydetti.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

