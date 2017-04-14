14 Nisan, 2017

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Almanya’da Hartz IV olarak bilinen temel geçim yardımı üzerinde ihtilaflı durumlara her gün bir yenisi ekleniyor. İş yoğunluğu sebebiyle memurlardan kaynaklanan bazen de eksik olan dökümanlar sebebiyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar şahsa fazla para ödenmesine sebep oluyor.

Bu son durum Alman Sosyal Mahkemesi (Sozialgericht SG) Dortmund (AZ.: S 35 AS 1879/14) tarafından ele alındı. Burda Jobcenter yeni verilen 6 aylık başvuru dilekçesini değerlendirmeden, son onaylanmış 6 aylık ödeme periyodundan yola çıkarak 1138 Euro miktarında bir aylık fazla ödeme yapmış. Bunun üzerine yeni verilen 6 aylık başvuru dilekçesini değerlendiren Hartz IV dairesi, başvuruyu yapanın Hartz IV’e hakkı olmadığını anlayınca kişinin fazlalığı fark etmesi gerekirdi gerekçesiyle fazla ödenen 1 aylık yardımı geri talep etmiş. Yardım alan kişide karşılık olarak fazla ödenen paranın yeni 6 aylık periyotun hesabı sonucu ödendiğini düşünerek parayı kullandığını belirtmiş. Hartz IV dairesi diretince mahkemeye vermiş.

KONU YARGIYA İNTİKAL ETTİ

Ve mahkeme ilginç bir karara imza atarak fazla ödenen Hartz IV işsizlik yardımının geri ödeme mecburiyetinin olmadığına hükmetti. Mahkeme, yardım alan kişinin fazla ödenen 1100 Euro üzerinde paranın farkına varmak mecburiyetinde olmadığına hükmetti. Gerekçe olarak ise verilen dilekçe gösterildi.

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