16 Nisan, 2017

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Almanya, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerdeki bazı tur operatörlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gurbetçilere yaptığı “sıla-i rahim” çağrısına karşı, Türklerin erken rezervasyon taleplerini beklettikleri öğrenildi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, gurbetçilere ilişkin başlatılan kampanyanın yansımalarının sektörde henüz hissedilmediğini belirterek, “Avrupa pazarında Türkiye’deki otellerin son dakika satışları ağırlıklı oluyor, bu da genelde temmuz, ağustosta gerçekleşiyor” dedi. Türkiye’nin büyük bir turizm kapasitesi bulunduğunu ve her dönem yer ve uçak bulunabildiğini ifade eden Gürcün, bazı operatörlerin de bunu fırsat bilerek rezervasyonları son dakikaya bırakarak fiyat kırmaya çalıştıklarını ifade etti.

DERNEKLER GEZİLİYOR

Sabah’ın haberine göre, gurbetçilere kendilerine sağlanan avantajları anlatmak için yurtdışı temsilciliklerinde görevli kişilerin dernekleri gezerek, organizasyonlarını Türkiye’de yapmaya davet ettiklerini söyleyen Gürcün, “Yurtdışındaki Türklerin çok ciddi sayıda düğünleri, dernekleri oluyor. Bunları da Avrupa’da yaptıkları zaman Türkiye’ye göre çok daha yüksek maliyetler var” dedi.

2017 YILI İÇİN UMUTLUYUZ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede henüz yabancı turist sayısında bir artış gözlemlenmediğini ifade ederken, “Gurbetçilerin tatilleriyle ilgili haziranın son haftasıyla eylülün başı arasında bir artış bekliyoruz. Avrupa’yla yaşanan polemiklerin bunda etkisi var. 16 Nisan’dan sonra rezervasyonlarda artış bekliyoruz” dedi. Tatil paketini her zaman erken alanın ucuz aldığını ve bu nedenle son dakikaya rezervasyonların bırakılmasının dezavantaj yaratacağını söyleyen Ayık, “2017’yle ilgili umutluyuz” diye konuştu.

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