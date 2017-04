16 Nisan, 2017

•Karar ver Almanya yüzde 63’lük kesim halen daha marjinal mi ?

•Eski Türkiye’yi Batı bloku çok iyi kullanıyordu. Yeni Türkiye ise büyük bir aktör. Batı istediği şekilde yönetemiyor. Bütün hazımsızlık bu. Almanya’da yüzde 63’lük kesim Evet dedi. Almanya karar vermeli bu kesimi marjinal olarak görmeye devam edecek mi ?

OSAKA MUSTAFA ÇELİK

FRANKFURT – Terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye açık bir şekilde destek veren Almanya’da yüzde 63 “evet” çıkması vatandaşlarımızı sevince boğdu. ‘Hayır’ cephesine açık bir şekilde destek olan Almanlar, ‘evet’ cephesinin çalışmalarına izin vermemişti. Referanduma katılım oranıyla Türklerin adeta dünyaya demokrasi dersi verdiğine dikkat çeken UETD Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal, yüzde 52-54 aralığında bir sonuç beklediğini ve sonuca şaşırmadığını söyledi. Tayyip Erdoğan 7 düvele karşı tek başına mücadele etti ve bu mücadeleden galip ayrıldı diyen Zingal “Alınan oy sayısı önemli değil. Mağlup edilen çoğunluğa bakmak lazım” dedi. Zingal “Bu oranı açıkçası tahmin edebiliyordum. Evet blokunun ağır basacağını bekliyordum. Benim beklentim yüzde 52-54 arasındaydı. Şu an itibariyle 1,3 milyon oy fazlalıkla evet blokunun kazandığını görüyoruz. Türkiye yeni bir anayasayla karşı karşıya. Parlamenter sisteme elveda diyoruz. Başkanlık sistemine merhaba diyoruz. Ben bu sistemin Türkiye için iyi olacağına inanıyorum. Bu tarihi bir olaydır. Türk halkı vatanından yana oyunu kullandı. Bu çerçevede yurtdışından gelen oyların önemini vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Yüzde 63 gibi bir oranla Evet sandıktan çıktı. Türkiye ortalamasına göre çok yüksek ve önem teşkil eden rakam. Ben birkaç Alman medyasını izleme fırsatı buldum. İşte kıl payı kabul edildi vs. diyorlar. Bütün imkanları kullandılar vs. vs. diyorlar. Bu argümanlar olmasaydı çok daha farklı netice olacaktı vurgusu yapıyorlar. Ama bu tezin ne kadar çürük olduğu Almanya’daki evet oranından anlayabiliriz. Bu gerçek dışı iddialar Almanya’da yoktu. Hayır’a sonsuz destek vardı. Burada yaşayan insanlar bahsedilen etkenlerin altında kaldılar mı ? Hayır tam dersi. Burada hür iradesini kullanan vatandaş Alman medyasının baskısı altındaydı. Alman sivil toplumunun baskısının altındaydı. Evet diyenler baskı altındaydı, anti demokrat olarak algılanıyordu. Ve neredeyse Faşist damgası vuruluyordu. Bu medya kampanyalarına rağmen yüzde 63 Evet çıktı. Almanya’daki yaşayan Türklerin üçte ikisi de Evet demiş oluyor. Bunu diyenler toplumun göbeğinde olan insanlar. Doktoru, avukatı, öğrencisi, işçisi.. Yani Almanlarla birlikte yaşayan vatandaşlarımızın bir çoğu Evet dedi bu şartlara rağmen. Katılım oranı daha çok yükseldi. Federal İçişleri Bakanı ile birlikte katıldığım programda Sayın Bakan 2014 seçimlerini öne sürmüş katılım oranları yüzde 8’lerdeydi demişti. Türkiye seçimleriyle pek de buradaki vatandaşlar ilgilenmiyor diyordu. Şimdi bu katılım konusunda ne diyecekler bilmiyorum. Sayın İçişleri Bakanı’nın tezi böylelikle çürümüş oluyor. Avrupa’nın ders çıkarması gereken en önemli husus budur” dedi.

KİMSE TÜRKİYE’YE DEMOKRASİ DERSİ VERMESİN

SPD lideri Martin Schulz’un Referandumun başa baş sonucu Erdoğan’ın Türkiye olmadığını gösterdi. Demokrasi ve insan hakları mücadelesi sürmeli açıklamasına katılmadığını ifade eden Zingal “

Türkiye’deki vatandaşlarımız demokrasi için çabaları sürdürüyorlar. Yüzde 90 katılımla seçimler gerçekleştirildi. Schulz AP’nin başkanıydı. AP’nin seçimlere katılımı yüzde 50’lerde geziyordu. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bu hususa vurgu yapmak lazım. Türkiye’deki yaşayanlara kimse demokrasi dersi vermesin. Şu ana kadar 14 seçim gerçekleştirildi. Ve her seçimde Erdoğan karşıtlığı vardı. Ve milletimiz gereken cevabı sandıkta vermiştir. Avrupa’nın hoşuna gitmeyebilir bu sistem. Başkanlık sistemi Türkiye’nin daha güçlü olması yönünde bir adımdır ve bunu Avrupalılar çok iyi biliyorlar. 15 yıl önce Türkiye ile ilgilenen yoktu. Basın ilgilenmiyordu? Peki ne oldu Türkiye bu kadar gündeme oturdu. Çünkü Türkiye hiç kimse tarafından dikkate alınmayan bir ülkeden çok ciddi bir aktör haline geldi. Ondan dolayı Türkiye’yi herkes dikkate almaya başladı. Avrupalıları rahatsız eden nokta şudur. Eski Türkiye ile Avrupa’nın hiçbir sıkıntısı yoktu. 1988 darbeci Kenan Evren’i kırmızı halı ile karşıladılar. Şimdi Sisi’ye yaptıkları gibi karşıladılar. O Zaman insan haklarından kimse bahsetmiyordu. Türkiye batı blokuna ait ülkeydi. Batı Türkiye’yi iyi kullanıyordu. Şimdi Türkiye kendi hür iradesini ortaya koyarak Batı blokuna rest çekebiliyor. Rusya ile işbirliği yapabiliyor, Ortadoğu ile işbirliği ile yapabiliyor. Batı bundan rahatsız”.

ALMANYA KARAR VERMELİ

Zingal “Almanya’nın şimdi karar vermesi gerekir. Referandum boyunca “Evet” diyen vatandaşlarımıza faşist damgası vurmaya çalıştı. Evet diyen insanlar korkuyorlardı. Komşuları dışlayacak, toplum tarafından dışlanacak diye korkuyordu. Artık Avrupa karar vermeli. Bu insanları halen daha marjinal grup olarak mı görüyor veya 56 seneden beri burada yaşayan insanları topluma dahil etmek mi istiyor. Avrupa bu konuda acilen karar vermeli. Referandum boyunca gecesini gündüzüne katan, ülkemizin istikrarı için çalışan her ferdimize binlerce kez teşekkür ediyorum. Gün birlik olma zamanı. Allah birliğimizi beraberliğimiz bozmasın ve kötülere fırsat vermesin. Sonuçlar ülkemiz için yeni Türkiye için hayırlı uğurlu olsun” dedi. ülkemiz için yeni Türkiye için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

