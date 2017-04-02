44 YIL SONRA NİHAYET….

2 Nisan, 2017

Yorum Yok

Cihan Arman – KEMPTEN

1973 yılında Cemal Coşkun tarafından kurulan FC Türk Sport Kempten, 44 yıl aradan sonra nihayet kendi sahasına kovuştu. Kendi sahası olmadığı için devamlı rakip kulüplerin sahasında top koşturan FC Türk Sport Kempten, Kreisliga’da vereceği mücadeleleri artık kendi sahasında vererek ev sahipliği yapma gururunu yaşayacak. Yıllardır çile çeken ekibimiz, soyunma odası ve duş olarak kullandıkları konteynerler artık kullanılmaz hale gelmişti. O şartlarda yine çok güzel mücadele veren FC Türk Sport Kempten, Kreisliga’ya yükselmeyi başardı. 992 bin Euro’ya mal olan saha inşaatını karşılayan Kempten Belediyesi, 50 bin Euro’yu Türk Sport’un karşılamasını istemişti. Yapılan bir çok etkinlik, yardım kampanyaları, sponsorlar ve iş adamları ve derneğin bağışları ile 68 bin Euro’sunu Türk Sport karşıladı. Avrupa genelinde bir futbol kulübünün ilk bayan başkanı olan, FC Türk Sport Kempten Başkanı Aşkın Duran şöyle konuştu: “44 yıldır özlemini çektiğimiz sahamıza, tüm zorluklara rağmen kavuştuk. Bugün onun mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese, tüm sponsorlarımıza, Kempten Belediyesi’ne, yönetim kuruluna ve tüm sporcularımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. FC Türk Sport Kempten, bundan sonra çıtayı daha yükselterek hak ettiği yere daha üst liglere hep birlikte taşıyacağız” dedi. İmam ve papazın da bulunduğu açılışa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Daha sonra Kempten Belediye Başkanı Thomas Kiechle ve FC Türk Sport Kempten kurucusu Cemal Coşkun da kısa birer konuşma yaptılar.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

