17 Nisan, 2017

Yorum Yok

Referandum seçim sonuçları 2017 Fransa, Belçika ve Almanya’da sonuçları sabırsızlıkla bekleniyordu. Türkiye ve Fransa, Belçika ve Almanya’da için en çekişmeli seçimlerden biri oldu. Avrupali Türkler yogun ilgiyle sandığa gitti. İşte Referandum seçim sonuçlar.

Fransa, Belçika ve Almanya’da halk oylamasında sandıktan “evet”.

ALMANYA

63%EVET

37%HAYIR

ALMANYA SONUÇLARI

•1.340 Toplam sandık

•1.339 Açılan sandık

•1.430.132 Toplam seçmen

•660.070 Kullanılan oy

•652.908 Geçerli oy

•%46,15 Katılım oranı

HOLLANDA

71%EVET

29%HAYIR

HOLLANDA SONUÇLARI

•365 Toplam sandık

•365 Açılan sandık

•252.839 Toplam seçmen

•118.321 Kullanılan oy

•116.543 Geçerli oy

•%46,8 Katılım oranı

FRANSA

65%EVET

35%HAYIR

FRANSA SONUÇLARI

•344 Toplam sandık

•344 Açılan sandık

•326.375 Toplam seçmen

•142.776 Kullanılan oy

•140.741 Geçerli oy

•%43,75 Katılım oranı

BELÇİKA

75%EVET

25%HAYIR

BELÇİKA SONUÇLARI

•174 Toplam sandık

•174 Açılan sandık

•137.675 Toplam seçmen

•73.027 Kullanılan oy

•72.127 Geçerli oy

•%53,04 Katılım oranı

AVUSTURYA

74%EVET

26%HAYIR

AVUSTURYA SONUÇLARI

•134 Toplam sandık

•130 Açılan sandık

•108.561 Toplam seçmen

•49.547 Kullanılan oy

•49.052 Geçerli oy

•%45,64 Katılım oranı

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

