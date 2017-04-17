17 Nisan, 2017

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Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 19.40 itibarıyla ‘evet’ oylarının en yüksek çıktığı şehir yüzde 75,9 ile Essen Başkonsolosluğu olurken, en yüksek ‘hayır’ oyu ise yüzde 49,9 ile Berlin Başkonsolosluğu oldu.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, saat 19.40 itibarıyla açılan sandık oranı yüzde 99,4’e ulaştı ve evet oyları yüzde 59,1, hayır oyları ise yüzde 40,9 olarak gerçekleştiği yurtdışında, en çok evet oyu Essen Başkonsolosluğundan, en fazla hayır oyu ise Berlin Başkonsolosluğu‘den çıktı.

Türkiye Gazetesi Avrupa muhabirinin derlediği bilgiye göre, saat 19.40 itibarıyla sayılan yurt dışı genelinde 1 milyon 423 bin 870 oy sayıldı. Seçmenlerin yüzde 59,1’sinin tercihi evet, yüzde 40,9’ünün ise hayır olarak gerçekleşti.

Oy dağılımına göre, evet oylarının en yüksek çıktığı şehir yüzde 75,9 ile Essen Başkonsolosluğu olurken, en yüksek ‘hayır’ oyu ise yüzde 49,9 ile Berlin Başkonsolosluğu oldu.

Konsolosluklar

* Avrupa Genelinde başkonsoluklar oy dağılımlarını özet olarak gösterir.

•Konsolosluk / Sandık / Evet / Hayır

•Berlin Başkonsolosluğu % 100 % 50,1 % 49,9

•Düsseldorf Başkonsolosluğu % 100 % 69,6 % 30,4

•Essen Başkonsolosluğu % 100 % 75,9 % 24,1

•Frankfurt Başkonsolosluğu % 100 % 57,8 % 42,2

•Hamburg Başkonsolosluğu % 100 % 57 % 43

•Hannover Başkonsolosluğu % 100 % 58,6 % 41,4

•Karlsruhe Başkonsolosluğu % 100 % 61,6 % 38,4

•Köln Başkonsolosluğu % 100 % 64,1 % 35,9

•Mainz Başkonsolosluğu % 100 % 64,5 % 35,5

•Münih Başkonsolosluğu % 100 % 62,7 % 37,3

•Münster Başkonsolosluğu % 100 % 64 % 36

•Nürnberg Başkonsolosluğu % 100 % 55,4 % 44,6

•Stuttgart Başkonsolosluğu % 100 % 66,3 % 33,7

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Katılım oranları

Halk oylamasına Avrupa’da en yüksek katılım yüzde 53,1 ile Belçika olurken, seçmenlerinin yüzde 43,8’inin sandık başına gittiği Fransa’da seçime katılım en düşük seviyede gerçekleşti.

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