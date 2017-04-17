17 Nisan, 2017

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AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu yurtdışı seçmenlerin halk oylamasına katılımına ilişkin, “Yurtdışı seçmen 831.208 kere evetle güçlü bir mesaj vermiştir. Seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı ülkeler arasında Belçika %75 oranla en fazla evet oyunun çıktığı ülke olurken, dış temsilcilikler bazındaysa Lyon %86 ile birinci olmuştur. Yurtdışı evet oyları evet ile hayır arasındaki farka %18,2 oranında katkı sağlamıştır.” açıklamasında bulundu. Yeneroğlu ayrıca şunları kaydetti:

“Halk oylamasına dış temsilciliklerimizde 1.325.688 ve gümrük kapılarında 98.539 olmak üzere toplamda 1.424.227 yurtdışı seçmen katılmıştır. Yurtdışındaki toplam seçmenin %48’i sandığa giderek rekor bir katılıma imza atmıştır. 1 Kasım 2015 seçimlerine kıyasla dış temsilciliklerimizdeki katılımda %14,33 oranında bir artış yaşanmıştır. Resmi olmayan sonuçlara göre gümrükler dâhil yurtdışı seçmenin 831.208’i (%59,09) ‘evet’ oyunu kullanmıştır. Sadece dış temsilciliklerde kullanılan oylar dikkate alındığında evet oranı %59,46’dır.

Evet ile hayır oylarının arasındaki yurtiçi fark 1.124.091 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışındaki bu fark ise 255.755 olmuştur. Bu oylarla evet-hayır arasındaki fark 1.379.846’ya yükselmiştir. Böylelikle yurtdışı evet oyları aradaki farka %18,2 oranında katkı sağlamıştır. Verilen bu destek ‘evet’ oylarının toplamının %3,30 oranını oluşturmaktadır.

Seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı ülkeler arasında Avrupa ülkelerinde en fazla ‘evet’ oyu %75 oranla Belçika’da çıkmıştır. Belçika’yı sırasıyla %73 ile Avusturya, %71 ile Hollanda, %65 ile Fransa ve %63 ile Almanya takip etmektedir. Yine seçmen yoğunluğuna göre dış temsilcilik bazında Lyon’da %86 oranla en yüksek ‘evet’ tercihi kullanılmıştır. İkinci sırada %79 ile Anvers ve üçüncü sırada da %75 ile Essen yer almaktadır. Lübnan’da ise seçmenlerin %93’ünün evet oyunu kullanması dikkat çekmektedir. Gümrük kapılarındaysa 52.961 (%54) vatandaşımız ‘evet’ demiştir.”

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