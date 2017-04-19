19 Nisan, 2017

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Avusturya, Türkiye’de yapılan anayasa değişikliği referandumu sonrasında çifte vatandaş konumundaki Türklere yönelik önlemleri sertleştirmeye hazırlanıyor.

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, son günlerde tartışmalara neden olan yasa dışı çifte vatandaşlığın engellenmesi için önlemlerin arttırılacağını belirterek, 5 bin avro para cezasının getirilebileceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Sobotka, yasa dışı çifte vatandaşlıkla ilgili daha katı bir tutum sergileyeceklerini belirtti.

Sobotka, yasa dışı çifte vatandaşlığın önlenebilmesi için 5 bin avroluk para cezası öngörüldüğünü belirterek, halihazırda uygulanan Avusturya vatandaşlığından çıkartılma gibi yaptırımların devam edeceğini ifade etti.

Avusturya’da çifte vatandaşlığa yasal olarak izin verilmiyor

Olayın bir hukuk ihlali olduğu konusunda insanların aydınlatılması gerektiğine işaret eden Sobotka, kısa süre önce Avusturya vatandaşlığına geçen kişilere mektup yazılarak, konunun anlatılacağını sözlerine ekledi.

Avusturya’da çifte vatandaşlığa yasal olarak izin verilmiyor. Herhangi bir ülke vatandaşlığından Avusturya vatandaşlığına geçen kişilerin, tekrar çıktıkları ülkeye ya da farklı bir ülke vatandaşlığına geçmeleri durumunda, yetkililerin bilgilendirilmesi zorunluluk arz ediyor. Ancak bazı kişiler aynı anda iki ülke vatandaşı olduğunu gerekli kurumlara bildirmediği için yasa dışı çifte vatandaş olabiliyor.

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