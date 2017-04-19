19 Nisan, 2017

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Mustafa Karaman STUTTGART

“Türk mahkemeleri, SGk’nın yurt dışındaki ev hanımlarına tanıdığı borçlanma yoluyla emeklilik hakkını kaldırabilir. Bu hak geri alınmadan bir an önce borçlanarak hakkınızı kullanın…”

Sosyal güvenlik uzmanı Ayhan Çalışkan, yurt dışında yaşayan ev hanımlarının borçlanıp Türkiye’den emekli olabilmelerine fırsat veren 3201 yasalı kanunun iptal edilebileceği uyarısında bulundu. Yurt dışındaki ev hanımlarına çağrı yapan Çalışkan, “Yasa iptal edilmeden bir an önce borçlanın. Bu haktan yararlanın” şeklinde konuştu.

Hemen hemen bütün vatandaşların bu konuyu bildiğini kaydeden Çalışkan, “Ancak Türkiye’deki kanunlarda maalesef bir çok aksaklıklar, noksanlıklar ve boşluklar var. Bunun bir örneğini de, geçen haftalarda yurt dışındaki yaşayan ev hanımları hakkında yerel mahkemenin vermiş olduğu bir karar ortaya çıkardı. Bilindiği gibi yurt dışındaki yaşayan ev hanımları borçlanıp Türkiye’den emekli olma haklarına sahipler. Ancak buna karşı Türkiye’de yaşayan ev hanımlarının borçlanıp emekli olma imkanları yok. Bu eşitsizlikten rahatsız olan ve Türkiye’de yaşayan bir kadın Anayasamızın 10. Maddesi (Eşitlik) gereği bir dava açtı. Yerel mahkeme de dava açan bayanı haklı buldu” bilgisini verdi.

DOSYA­ŞİMDİ­YARGITAY’DA

Dosyanın şu anda Yargıtay’a intikal ettiğini belirten sosyal güvenlik uzmanı Ayhan Çalışkan, “Türkiye’de yaşayan 11 milyon ev hanımı var. SGK’nın bunlara böyle bir hak vermesi maddi olarak mümkün olmadığına göre ne yapılacak? Tabii ki en kolay yol, yurt dışındaki ev hanımların borçlanma hakkını ortadan kaldırma yoluna gidebilir. Yerel mahkeme de zaten, ‘Türkiye’deki yaşayan 11 milyon ev hanımının borçlanıp emekli olması mümkün değildir’ diyerek önemli bir konuda uyarıda bulundu. Mahkeme bu karıyla da borçlanmanın ileriki dönemlerde kalkabileceğinin altını çizdi” diye konuştu. Mahkeme kararının önemine dikkat çeken ve Almanya’da yaşayan ev hanımlarını uyaran Çalışkan, Ayhan “O yüzden borçlanma yapamayan ev hanımlarına tavsiyem biran önce borçlanmalarını yapıp bu haktan mahrum kalmamaları yönündedir. Eğer SGK bu durumu değerlendirirse geç olabilir” ifadelerine yer verdi. Öte yandan emeklilikle ilgili 0711 80 65 66 39 numaralı telefondan veya Stuttgart yakınlarında bulunan Kornwestheim kentinde bulunan Post Str. 2 numaralı adresten detaylı bilgi alınabileceği kaydedildi.

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