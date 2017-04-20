20 Nisan, 2017

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Almanya’da üniversite öğrencisi Tuğçe Albayrak’ın ölümüne yol açan Sanel M. sınırdışı edildi. Almanya’da 2014 yılında iki Alman kızını tacizden kurtarmak isterken aldığı yumruk darbesi sonrası yaşamını yitiren Tuğçe Albayrak’ın katili Sırp genci Sanel M. (22) Frankfurt Havaalanı’ndan Sırbistan’a sınır dışı edildi.

Üç yıl gençlik cezasına çarptırılan Sanel M.’nin Wiesbaden İdare Mahkemesi’nin aldığı sınır dışı kararına yaptığı itirazı üst mahkeme tarafından da reddedildi ve katilin toplumsal güvenlik için tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

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